Hakkari Belediyesi 3 bin 700 kamyonluk karı kentin dışına taşıdı

Yurt genelinde en fazla kar yağışı alan illerden birisi şüphesiz Hakkari’dir. Çarşı merkezinde 7 iş makinesi kar ile mücadele çalışmasını sürdürmekteyken belediye ekipleri bu süreçte tonlarca karı kentin dışına attı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri aracın kontrollü geçişlerini sağlamaktayken karla mücadele ekibiyse karları üst üste yığdırıp kamyonlara yüklüyor. Cumhuriyet Caddesi’ni kar dağlarından arındırmış olan ekiplerin çalışmaları da büyük bir hassasiyetle sürdürülüyor.

‘’3 bin 700 kamyon kar taşıdık.’’

Çalışmaları bina önlerinde izlemekte olan vatandaşlar, Hakkari’nin kara gömüldüğünü belirtti. Yağan karın kenti yaşanılmaz bir hale getirdiğinin altını çizen vatandaşlar, belediye ekiplerinin müdahalesi sonucunda çarşı merkezinin kardan temizlendiğini belirtti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çarşı merkezinden kent dışına kadar şuana dek 3 bin 700 kamyon kar taşındığını konuştu. Belediye ekipleri 14 iş makinesi ve 40 personel ile görev yaptığını konuşan Akbıyık, yolların kapanmaması konusunda da azami gayret gösterdiklerini aktardı.