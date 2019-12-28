Halı Yıkamacı nasıl açılır? Halı yıkamacı dükkanı açmak için destekler neler?

Halı Yıkamacı Açmak İçin KOSGEB Desteği

KOSGEB’e halı yıkamacı açmak için başvuranların iş planları ile birlikte başvuru yapması gerekmektedir. Ayrıca desteği alabilmek için başvuran kişinin 18 yaşından büyük olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, girişimcilik kursunu tamamlamış olması ve işletmesine yeni ekipmanlar almış olması gerekmektedir. Daha önce KOSGEB desteği alanlar yeniden destek alamazlar.

Halı Yıkamacı Ruhsatı Almak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Halı yıkamacı açmak isteyen girişimcilerin bu iş için ruhsat alması gerekmektedir. Bu ruhsatı almak için şu adımlar izlenmelidir:

-Vergi dairesine gidip vergi levhası çıkarılmalı.

-Belediyeye halı yıkamacı açılması ile ilgili bildirimde bulunulmalı.

-Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıt yaptırılmalı.

-Açılacak olan halı yıkamacıda çalışacak olan kişilerin ve işverenlerin SGK girişleri yapılmalı.

Halı Yıkamacı Açmak İçin Gerekli Belgeler

Yeni bir halı yıkamacı açılması durumunda denetim Zabıta Amirliği tarafından yapılmaktadır. Açılacak olan bu yeni halı yıkamacının aynı zamanda imar bakımından geçmesi ve uygun olması gerekmektedir.

Halı yıkamacı açmak için gereken belgeler şunlardır:

-Kimlik belgesi fotokopisi,

-Halı yıkamacı açılacağına dair başvuru dilekçesi,

-Halı yıkamacı başvurana ait bir yerde açılacaksa tapu belgesi, kiracı olarak açılacaksa kira kontratı başvuru yapılmalı,

-Kat mülkiyetinin olduğunun belgelenmesi gerekli,

-Halı yıkamacının bulunduğu yerin yerleşim planı,

-Kullanılacak suyun kalite kontrol ruhsatı talep edilmeli,

-Su kullanımı için Devlet Su İşlerinden izin alınmalı,

-İki adet vesikalık gerekmektedir.

-İtfaiyeden izin belgesi alınır.

Halı Yıkamacı Açabilmek İçin Sağlanması Gereken Şartlar

Halı yıkamacı açmak isteyenlerin yönetmeliklere göre hareket etmesi gerekmektedir. İşletmeyi düzgün şekilde açmalı ve yönetmelisiniz. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları yönetmeliği esas alınır ve bu şekilde yeni bir iş yeri açılır.

Halı yıkamacı açılması için bina için yapı kullanma izni alınmalıdır. İmar Müdürlüklerinden gerekli izinler alınır ve zabıtaların denetlemeye gelmesi beklenir. 1 ay içerisinde zabıtalar işletmeyi denetlemeye gelmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne talep edilen tutarın ödenmesi ve zabıta denetiminden sonra olumsuz bir durum oluşmazsa işletmeye ruhsat verilir. Yönetmeliğe uygun şekilde giyilmesi ve tamamen yönetmeliğe uygun iş yeri açılması gerekmektedir. İş saatleri yaz ve kış olarak yönetmelikte belirtilmiştir. Ayrıca kirli sular çevreye yayılmamalıdır.

Halı Yıkamacı Açmanın Maliyeti Ne Kadar?

Halı yıkamacı açarken tutan maliyet şu şekildedir:

-50.000 TL ye kadar tutar harcayarak sanayi tipi makineler satın alınmaktadır. 5.000 TL civarına da el tipi makine bulunabilir.

-Sıkma ve kurutma makinesi yaklaşık 5.000 TL’dir.

-Şebeke suyu kullanacak olanlar işletmeye su deposu almak zorunda değildir. Diğerleri 2 tonluk su deposu almalıdır. Bunun için ücret 2.000 TL’dir.

-Su ve elektrik aboneliği masrafları ortalama 3.000 TL’dir.

-Askıların toplam tutarı yaklaşık 2.000 TL tutmaktadır.

-Deterjan alımları da ortalama 2.000 TL tutmaktadır.

Bayilik Hizmeti İle Nasıl Halı Yıkamacı Açılır?

Halı yıkamacı olmak isteyenler kendi markalarını oluşturmazlarsa başka bir markanın bayisi olabilirler. Bayilik alındığı zaman maliyet tutarları da bitmiş olacaktır. Halı yıkamacı için bayilik veren firmalar şunlardır:

-Terradry

-Ak Tem

-Oxi Fresh

-Chem-Dry

-Vimax

KOSGEB Halı Yıkama NACE Kodu

Halı yıkama için işletme açacak olanlara KOSGEB tarafından belirlenen NACE kodu 96.01 olarak belirlenmiştir. Başvuru sırasında bu kodun belirtilmesi gerekmektedir. KOSGEB başvuru için dört basamaklı kodlar kullanmaktadır. Vergi dairesinde bu kod altı basamaklı olur. Önek olarak 96.01.02 olarak belirlenir.

Halı Yıkamacı Açmak İçin Alınabilecek KOSGEB Desteği Ne Kadardır?

Halı yıkama açmak için KOSGEB desteği almak isteyenlere verilen KOSGEB desteği 50.000 TL geri ödemesiz olarak verilmektedir. Geri ödemeli talep edildiği zaman destek miktarı 100.000 TL ye kadar çıkmaktadır. Geri ödemeli şekilde alınacak kredi için teminat gösterilmesi gerekmektedir.

Halı Yıkamacı Açmak İçin KOSGEB’ten Alınan Hibe Kredinin Harcamaları

-İşletmenin kurulması için 2.000 TL geri ödemesiz kredi verilir.

-İşletmede kullanılacak olan alet ve ekipmanların alınması için 18.000 TL geri ödemesiz destek verilmektedir.

-Halı yıkamacı giderleri için 30.000 TL ye kadar geri ödemesiz kredi desteği verilmektedir.

-İşletmeye sabit yatırım desteği adı ile geri ödemeli şekilde 100.000 TL kredi de verilmektedir.

Halı Yıkamacı Açmak İçin Alınan KOSGEB Desteğine Özel Durumlarda Uygulanan Yüzde Miktarları

-Halı yıkamacı açmak için KOSGEB desteğine bazı özel durumlarda yüzdeler uygulanmaktadır. Birinci ve ikinci bölgede halı yıkamacı açmak isteyen kadınlara %60 oranında destek sağlanmaktadır. 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde işletme açacak olanlara ise %70 oranında finansman desteği de sağlanmaktadır.

-Birinci ve ikinci bölgede yaşayanların birinci dereceden şehit yakını, gazi veya engelli olması durumunda %80 oranında destek verilmektedir. Bu bölgeler dışında yaşayanlara ise %90 oranında destek sağlanır.

Halı Yıkamacı Açmak İçin KOSGEB Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB desteği alıp halı yıkamacı açmak isteyenlerin izlemesi gereken bazı yollar vardır. Bunlardan ilki uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmak ve eğitim sonunda sertifika almaktır. Eğitim ve sertifikadan sonra başvuru formu doldurulur ve başvuru yapılır. İş planı hazırlanır ve KOSGEB’e bu plan sunulur.

Başvurular KOSGEB tarafından incelenir ve sonuçlar olumlu ise 90 gün içerisinde veri tabanına durum işlenir. Taahhütname imzalanır ve destek ödemesi verilir.

Halı Yıkamacı Açmak ve KOSGEB Desteği Almak İsteyenler Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine Nasıl Katılır?

Halı yıkamacı olmak için uygulamalı girişimcilik dersine katılmak isteyenler KOSGEB’in intenet sitesi üzerinden eğitim duyurularını takip etmesi gerekmektedir. E- devlet sistemi üzerinden size uygun bir tarih ve şehirde eğitim için başvuru yapmanız gerekmektedir.

Eğitim 32 saat sürmektedir. Eğitimin içeriğinde işletme faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği ve işletmenin açılması için gerekenler, olumsuz durumlarda neler yapılacağı yer almaktadır.

Halı Yıkamacı Açmak ve KOSGEB Desteği Almak İçin İş Planı Nasıl Yapılır?

KOSGEB desteği almak isteyen yeni girişimciler, iş planlarını oluşturarak başvuru yapmak zorundadır. Halı yıkamacı açmak için KOSGEB desteği almak isteyen kişiler kendileri veya profesyonel bir yardım alarak plan oluşturabilir.

Yapılan bu iş planında işletmeye dair bütün detaylar yer almalıdır. İşin tanımı, halı yıkamacıyı açmak istenilen yerin bilgisi, girişimcinin kendisi ile ilgili bilgiler ve işletme ile ilgili bütün detaylar iş planında yer alır ve plan KOSGEB’e sunulur.