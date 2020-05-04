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Halıdan kahve ve çay lekesi en kolay nasıl çıkar?

Halılardan kahve ve çay lekesini çıkarabilmeniz için bazı yöntemleri uygulamanız gerekmektedir. İşte ''Halıdan kahve ve çay lekesi en kolay nasıl çıkar?'' sorusunun yanıtı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:49
Halıdan kahve ve çay lekesi en kolay nasıl çıkar?

Halılar, evinizde en fazla kirlenen alanlar arasında bulunmaktadır. Kahve, çay veya yemek dökülmesi nedeniyle oluşan lekeler son derece inatçıdır. Bu lekeler, oluşturduğu kötü görüntü sebebiyle ev hanımları için can sıkıcı olabiliyor. Bazı doğru yöntemlerle halıda çay ve kahve lekeleri kurumuş olsa da kolaylıkla çıkarılabilmektedir.

Halıda leke olduğunda vakit kaybetmeden bez veya kağıt havluyla lekeli bölgeyi silip işlerinizi kolaylaştırabilmeniz mümkündür. Bu işlemler sıvının halının lifine nüfuz etmesini engeller. Lekeyi sonradan fark eder ve silmeyi unutursanız üzülmemelisiniz çünkü kolaylıkla hazırlanabilen bazı formüller sayesinde zorlu lekelerin üstesinden gelebilirsiniz.

Çayın veya kahvelerin halılardaki lekeleri çıkarabilmeniz için zorluk durumu halınızın türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Halı lifi ne kadar uzun ise lekenin kaybolması da o kadar zor olur.

Halıdaki kahve ve çay lekeleri nasıl çıkarılır?

Lekelerin çıkarılabilmesi için takip etmeniz gereken bazı adımlar vardır. Buna göre;

Öncelikle kahve lekesini yayılmasını engellemeniz gerekmektedir. Eğer leke yeni oluşmuşsa, sıvı çekici bir bez yardımıyla lekeye hafifçe bastırın ve lekenin daha büyük bir alana yayılmasını önleyin. BU işlemden sonra kağıt havlu ile lekeyi dıştan içeriye doğru temizleyin.

Leke miktarına bağlı olarak soğuk su dökün ve kuru beyaz kullanarak suyu çekin. Lekeyi seyreltebilmek için uyguladığınız işlemi 2-3 defa tekrarlayın. Uygulama esnasında halıya çok fazla bastırmamaya dikkat edin.

Küçük bir kap içerisine bir çağ bardağı sirke ve leke çıkarıcı deterjan ekleyip karıştırın. Ardından temizlik bezinizi karışıma batırıp, lekeli noktaları dıştan içe doğru ovalayın. Ardından bezi durulayıp halıdaki karışımı temizleyin.

Halıdaki kurumuş kahve lekesi nasıl çıkar?

Eğer halıdaki lekenin daha önceden oluştuğunu fark eder ve silmeyi unutursanız, tıraş köpüğü kullanıp en zorlu kahve ve çay lekelerinden kurtulabilirsiniz. Pek çok ev hanımının uyguladığı ve etkili sonuçlar aldığı tıraş köpüğü yöntemi yün ve yün karışımı olmayan halılarda kullanabilirsiniz. Tıraş köpüğünü çalkalayıp lekenin bulunduğu alana püskürtün ve ardından bu noktayı bezle ovalayın.

Bir diğer yöntem ise sıvı bulaşık deterjanı kullanmaktır. Bir bardak ılık su içerisine üç damla bulaşık sabunu ekleyip karıştırın. Hazırlamış olduğunuz bu karışımı yumuşak süngerle lekenin bulunduğu yere sürüp bastırmadan temizleyin. Ardından kuru bez yardımıyla deterjanı halıdan arındırın ve kuruduktan sonra halıdaki leke kaybolmamışsa aynı işlemi birkaç defa tekrar edin.

 

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Son Güncelleme: 04.05.2020 20:49
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