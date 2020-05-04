Haluk Levent Ahbap Derneği yardım talebi iletişim ve başvuru

Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap platformu her şartta yardıma muhtaç kişilere çeşitli destekler sağlıyor. Türk toplumunun da büyük desteğini kazanan Haluk Levent, hemen her konuda ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Haluk Levent bu çalışmalarını Ahbap Deneği üzerinden devam ettiriyor.

Ahbap Deneği İletişim

Ahbap Deneği Koronavirüs salgını sürecinde de yaptığı yardımlarla adından söz ettirmeyi başardı. Denek salgın sürecinde toplamda 10 binin üzerinde aileye yardım kolileri gönderdi. İhtiyaç sahibi herkes Ahbap’a destek başvurusu yapabilmektedir. Ahbap Deneği’nin telefon numaralarını arayarak yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Ahbap Deneği’ni arayarak durumunu açıklayan kişiler destek talebinde bulunabilir. Bu yardımlar hem temel ihtiyaçların karşılandığı koliler hem de maddi destekler olabilmektedir. Ahbap Deneği’nden yardım talep etmek isteyen kişiler https://ahbap.org/yardim adresindeki iletişim kanallarına ulaşabilir.

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