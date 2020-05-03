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Hangi banka saat kaçta açılacak, saat kaçta kapanacak? Banka şubeleri güncel çalışma saatleri

Yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde hangi banka saat kaçta açılacak ve saat kaçta kapanacak sorularının yanıtı ortaya çıktı. İşte koronavirüs nedeniyle banka şubeleri güncel çalışma saatleri.

03 Mayıs 2020 Pazar 18:52
Hangi banka saat kaçta açılacak, saat kaçta kapanacak? Banka şubeleri güncel çalışma saatleri

Yeni tip coronavirüs tedbirleri çerçevesinde değişiklik yapılasına karar verildi. Bunlardan bir tanesi ise bankaların çalışma saatleri olmuştur. Türkiye Bankalar Birliği’nin almış olduğu karara göre temaslar azaltılırken çalışma saatlerinin de esnetilmesine karar verildi. Türkiye Bankalar Birliği bütün bankların mesai saatlerine dair yapmış olduğu değişiklikten sonra Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve İş Bankası çalışma ve mesai saatleri merak ediliyor.

Bankalar saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor?

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bankaların çalışma saatleri güncellendi. Bankada işleri olan vatandaşlar mesai saatleri içerisinde işlemlerini halledebilecekler. Koronavirüsün yayılmasıyla bankalar kendi tedbirlerini alırken, TBB Bankalara gönderilen tavsiye kararında mesai saatini 12.00 ila 17.00 arası olarak belirlemiştir.

TBB’den bankaların çalışma saatleri

Toplum sağlığının korunabilmesi noktasında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı talimatları noktasında müşterilerin bankacılık işlemini sağlıklı ve aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri uyguluyor. Buna göre TBB Yönetim Kurulu’ndan takdiri üyelere ait olarak tavsiye niteliğinde kararlar alındı. Buna göre; çalışma saatleri ile kabul saati 12.00 ile 17.00 olarak tespit edildi.

 Müşteriler bankaların açılmalarını takip etmek, işlemlerde dijital kanallar kullanılması salgınla mücadeleye de önemli bir destek sağlar.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 18:52
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