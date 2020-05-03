Hangi bankalar çiftçi kredisi veriyor? Faizsiz çiftçi kredisi var mı? Çiftçilere hibe kredi veren banka var mı? Çiftçi kredisi şartları

Çiftçilere özel kredi veren bankalar bulunmaktadır. Çiftçiler, bu bankaların hangileri olduğunu, şartlarını ve faiz oranlarını araştırmaktadır. Çiftçilere özel kredi veren bankalar arasında QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, Şekerbank, Halk Bankası, Yapı Kredi, Fibabanka, ING Bank ve Türkiye Finans Katılım Bankası yer almaktadır.

QNB Finansbank Çiftçi Kalkındırma Kredisi

QNB Finansbank, çiftçiye kredi fırsatı vermektedir.

Çiftçi kredisi için QNB Finans Bank, aylık faiz oranını yüzde 89 olarak belirlenmiştir. Bu kredi için alınabilecek en fazla kredi miktarı 35 bin TL olurken, çekilebilecek en düşük kredi tutarı bin TL olarak belirlenmiştir. Kredi ödemeleri her ay eşittir. Kredi kullanım süresi 3 ayla 60 ay arasında sınırlandırılmıştır. Kredi başvurusunda 68 TL sigorta prim ödemesi ve 52 TL yasal masraf alınmaktadır.

Ziraat Bankası Güncel Çiftçi Kredisi

Ziraat Bankası’nın çiftçiye yönelik yaptığı destekler devam ediyor. Ziraat Bankası’nın 2020 yılı için belirlediği tarım destekleri şu şekilde:

İyi tarım proje kredisi

Hasat pazarlama kredisi

Genç çiftçi kredisi

Arazi alım kredisi

Lisanslı depoculuk yatırımları

Nakliye aracı kredisi

Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Başvurusunda İstenilen Belgeler

Ziraat Bankası’nın çiftçi kredisi için istenen bazı evraklar vardır. İstenilen bu evraklar şu şekildedir:

Tüzel kişiler için;

Çiftçi veya ÇKS belgesi.

Yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri

Hangi odaya bağlı şekilde devam edileceğinin gösterildiği evraklar.

Vergi beyanı

Tüzel kişilik ana sözleşmesinin aslı veya bir kopyası

Kredi için başvurulan tarımsal işletmenin teşvik belgeleri. (tarımsal işletmenin son 3 yıllık gelir tablosu ve bilançosunun ibraz edilmesi) gereklidir.

Bireysel başvuru sahipleri için;

Çiftçi belgesi

Kimlik belgesi fotokopisi

İpotek edilen malın detaylı beyanı

Tapu ya da kira kontratı

Kredi için başvurusu yapılan tarımsal işletmenin 3 yıllık detaylı gelir bilançosu ve glier tablosunun gösterilmesi gerekmektedir.

Vakıfbank Çiftçi Destek Kredisi

Vakıfbank’ın 2020 yılı için çiftçiye destek paketleri şu şekilde sıralanabilir:

Yatırım döneminde verilen krediler

Proje karşılığında verilen krediler

İşletme kredileri olarak 3 grupta açıklanmıştır.

Vakıfbank Çiftçi Kredisinde İstenilen Evraklar

Vakıfbank’ın çiftçi kredisi başvurusunda istenilen belgeler şu şekildedir:

Çiftçi kayıt belgesi (ÇKS)

Kimlik aslı ve fotokopisi

Banka tarafından teminat olarak talep edilirse gayrimenkul fotokopileri

İkametgah belgesi

Kredi için başvurulan tarımsal arazi kiralanmış ise araziye ait kira sözleşmesi.

Denizbank Çiftçiye Özel Kredi

Denizbank’ın çiftçiler için sundukları destek kredileri devam ediyor. Denizbank çiftçilere 25 bin TL ile 50 bin TL arasında finansman desteği sağlıyor. Bu krediler için 60 ay vade fırsatı veriliyor. Bu kredinin alınması için gerekli şartlar şöyle sıralanır:

Kredi çekecek kişinin kredi borcunun düzenli ödenmiş olması ve kişinin, kredi notunun düşük olmaması.

Çiftçi kayıt belgesinin olması.

Detaylandırılmış gelir belgesinin bulunması.

Kredi başvurusunda bulunacak kişinin gelir levhasına sahip olması.

Kredi başvurusunda bulunan kişinin okuma yazma biliyor olması gerekmektedir.

Şekerbank Çiftçi Kredisi

Şekerbanklı çiftçiler için sundukları kredi paketleri şu şekildedir:

Tarım aletleri kredisi (traktör vb.)

Kırsal kalkınma kredisi

Şekerbank Tarla Genişletme Ve Büyütme Kredisi

Şekerbank tarımsal ekipmanlar kredisi, ekipman alımı ve yenileme durumu için tercih edilmektedir. 60 ay vade fırsatı verilmiştir. Ödemeler hasat zamanı yapılmaktadır.

Şekerbank’ın çiftçiler için sunmuş olduğu tarla genişletme ve büyütme kredisi 60 ay vade seçeneği ile verilmektedir. Bu kredi, tarla alımlarını da kapsar. Kredi ödemesi ayda veya senede 1 olarak belirlenmiştir. Başvuruda bulunan kişinin çiftçi kayıt belgesi, icar belgesi ve arazi tapu fotokopisi bulunmalıdır.

Şekerbank Kırsal Kalkınma Destek Kredisi

Şekerbank’ın çiftçilere sunduğu kırsal kalkınma desteği, 10 yıla varan vade seçenekleriyle Avrupa birliği kırsal kalkındırma fonlarına aracılık etmektedir. Bu kredi, çiftçilere yapılan yatırımın yüzde 60’ına kadar destek vermektedir. Kırsal kalkınma destek kredisine başvuruda bulunmak için istenilen evraklar:

İş planı,

Fiyat teklifleri,

Proforma faturalar,

Çiftçi kayıt belgesi,

Kredi başvurusu formu,

Başvuru sahiplerinin sahip olduğu çeşitli kimlik belgeleri,

Projenin fizibilitesi.

Halk Bankası Çiftçiye Güncel Kredisi

Halk Bankası’nın 2020 yılı çiftçi destek kredi paketleri şu şekildedir:

Tarımsal üretim kredisi

Hayvancılık kredisi

Bağ bahçe işleri kredisi

Seracılık

Ekipman alımı kredisi

Yenileme kredisi

Arazi alımı kredisi

Girişim kredisi

Halkbank, çiftçi kredisinde ilk 2 yıl geri ödemeksizin 5 yıl vadeyle, ayda 1, 3 ayda 1, 6 ayda 1, 12 ayda 1 geri ödeme seçenekleri sunmaktadır. Başvuruda bulunmak için istenilen evraklar:

Tüzel kişilerin imza sirküleri, vergi levhaları, ticaret sicil gazetesi,

Kimlik fotokopisi,

İkametgah belgesi,

Kredi konusu arsa, tarım arazisinin tapu fotokopisi veya arazi\arsanın kira sözleşmesi.

Yapı Kredi Bankası Çiftçi Kredisi

Yapı Kredi Bankasının çiftçiye destek paketleri kapsamında TKDK ve IPARD programlarıyla hibe almaya hak kazanan çiftçiler, kredi çekme şansı yakalıyor. Bu krediler düşük faiz oranıyla müşteri ile buluşuyor. Kredide 60 aya kadar vade seçeneği, 3 - 6 - 12 ayda bir geri ödeme seçeneği vardır.

Kredi ile ilgili diğer detaylar şu şekildedir:

Kredi onaylanma sürecinde Yapı Kredi Bankası, başvuru sahibinden kefil veya teminat talep etmektedir.

Yapı Kredi çiftçi kredisi başvurusu bizzat şubelerden gerçekleştirilmektedir.

Kredi başvurusuna değerlendirme sonrasında kısa sürede yanıt gelmektedir.

ING Bank Çiftçi Kredisi

ING Bankası’nın çiftçilere yönelik sunmuş olduğu destek paketinin detayları şu şekildedir:

İhtiyaç kredisi kapsamında belirlenen çiftçi kredisi paketinde % 0.89 faiz oranına sahiptir.

Çiftçi kredisinin minimum kredi tutarı 1500 TL, maksimum çekilebilecek kredi tutarı 50.000 TL’ dir.

Vade süresince eşit ve sabit oranlı ödeme planına sahiptir.

3 ile 60 aylık vade seçenekli ödeme planına sahiptir.

Kredi süresi boyunca sigorta prim ödemesi 157 TL’dir.

Türkiye Finans Katılım Bankası Çiftçi Destek Kredisi

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın çiftçiye sunmuş olduğu destek kampanyalarının detayları şu şekildedir:

Aylık prim tutarı 200 TL olan sigorta primi, kredi ödemesi boyunca devam eder.

Kredi ödeme planı eşit ve sabittir.

1 ile 60 ay arasında vade planı vardır.

Dert çözen finansman adı altında hazırlanan kredi paketinin aylık yüzde 0.98 oranında kar payı oranına sahiptir.

Kredi tutarı en düşük 1000 TL, en yüksek 50.000 TL’dir.

2020 Çiftçi Kredisine Başvuru Şartları

Çiftçilere verilen güncel kredi koşulları bankalar özelinde bazı değişimlere uğrasa da genel olarak şu şekildedir:

Çiftçi kredisi almak isteyen başvuru sahiplerinin, çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) dahil olmaları gerekmektedir.

Kredi başvurusu yapan kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Çiftçi kullanımının geçerli olması için gerekli bir sebep bulunmak zorundadır

Kullanım alanına göre gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde temini zorunludur.

Tarım harici gelir kaynaklarının belgelendirilmesi ve kredi için başvurulan tarım planının gelir sahibi olması gereklidir.

Kredi teminatı gösterilmeden önce, başvuru sahibinin eş rızası göstermesi gereklidir.

Kredi notunun yüksek olması, yasal takipte olunmaması önemlidir.

Kredi notu düşük olan başvuru sahipleri, kredi sicili temiz olmamasına rağmen belirli koşullara uymak kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

Çiftçi Kredisi Başvuru Evrakları

Çiftçi destek kredisine başvuru için istenilen evraklar şu şekildedir: