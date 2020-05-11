Hangi illerde giriş çıkış yasağı kısıtlaması sona erdi ? - İşte giriş yasağı kaldırılan 9 il

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele kapsamında halen uygulamada olan 24 İlimize giriş yasağı değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 9 İlimizin daha giriş çıkış yasağından muaf tutulduğunu açıkladı.

İŞTE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILAN 9 İLİMİZ

İşte bu 9 il ;

Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ

Erdoğan yapmış olduğu açıklamada ;

"9 ilimiz için daha şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını sona erdiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizdir." dedi.

Alınan bu kararla birlikte giriş çıkış yasağı uygulanan il sayısı 15 oldu. Bu illerimiz ile alakalı olarak giriş çıkış yasaklarının kaldırılması önümüzdeki günlerde şehirlerdeki vaka artış oranına bakılarak karar verilecektir.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 19:59