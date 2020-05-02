Hangi iş yerlerinde ücretsiz maske dağıtılacak, iş yerleri ücretsiz maske dağıtacak mı?

Korona virüsün artan etkisiyle toplu alanlarda maske takımı zorunlu hale geldi. İş yeri gibi bir arada bulunulan yerlerde de maske takmanın gerekliliğinden dolayı Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre 10 ve daha fazla çalışana sahip işletmelere Sağlık Bakanlığı şirketi Uluslararası Sağlık Hizmetleri tarafından maske sağlanacak. Maske dağıtımlarına yakın zamanda başlanacağı açıklandı.

Eczanelerden maske temininin yarattığı yoğunluk nedeniyle 10 dan fazla çalışana sahip iş yerlerinin maske ihtiyacını devlet dağıtım yaparak karşılayacak. Sanayi ve Ticaret Odası’na yapılan başvurular sonucunda Valiliğin hazırladığı listede yer alan şirketlere maske dağıtımı sağlanacak. Sanayi ve Ticaret Odaları hazırladıkları listeleri valiliklere gönderecek valilikler ise Devlet Malzeme Ofisi’nden edindikleri maskelerin dağıtımını sağlayacak.

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