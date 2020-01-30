Hanutçuluk nedir? Nasıl bir meslektir? Hanutçu ne yapar?

Hanutçuluk, turistik bölgelerde halen varlığını sürdürmektedir. Hanutçular, turistik gezilerde kafileleri alışveriş yapmaları için anlaşmaları dükkanlara götüren ve bu dükkanlardan komisyon alan kişidir.

Ancak bu durum özellikle ülkemizde turizm sektörüne zarar veriyor. Türkiye’nin dört bir yanında farklı turistik geziler düzenlenmektedir. Ülkenin her tarafında rahatsız edici hale gelen hanutçuluk, artık yapılamayacak. Bu işi yapan kişilere cezai yaptırımlara uygulanacak.

Hanut, komisyon anlamına gelirken, müşteri ve esnafı bir araya getiren ve satıştan pay alan kişi olarak tanımlanabilir. Başka bir şekilde söylenecek olursa hanut, bir malın veya hizmetin satışı karşılığında müşteriyi dükkana getiren kişiye verilen paydır. Hanutçu ise turizm sektöründe kişileri veya grupları alışveriş yapmaları için dükkanlara getirip buradan pay alan kişidir.