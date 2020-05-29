Hapishaneye girmemek için üzerine tiner döküp kendisini ateşe verdi

Çankırı'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, göaltına alınması sırasında üzerine tiner dökerek kendisini ateşe verdi.

Hapishaneye girmemek için üzerine tiner döküp kendisini ateşe verdi
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ankırı'nın Eldivan ilçesinde cezaevine girmek istemeyen hükümlü kendisini ateşe vererek yakmak istedi. Olay ilçeye bağlı Akçalı köyünde meydana geldi.

Köyde devriye gezen jandarma ekipleri, isminin Ö.K.(50) olduğu öğrenilen bir kişinin kimlik bilgilerini sorguladı. Sorgulama sırasında daha önceden dolandırıcılık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen zanlı ekipleri tarafından gözaltına alınmak istendi.

Hapishaneye girmemek için üzerine tiner döküp kendisini ateşe verdi

Ceza evine girmek istemeyen Ö.K., ekiplere direndi ve o sırada orada bulunan tineri üzerine dökerek kensisini ateşe verdi. Jandarma ekipleri, zanlıya söndürme tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralanan Ö.K, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırdılar. Hükümlü Ö.K'nın tedavisi tamamlandıktan sonra ceza evine gönderileceği öğrenilirken Jandarmanın olay sırasında görevini yapmasına engel olmaya çalışan 5 kişi de gözaltına alındığı bildirildi.


 


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