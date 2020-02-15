Happy Center 7-19 Şubat 2020 market indirim günleri kataloğu

Happy Center mağazalarında indirim günleri tüm hızıyla devam ediyor. Mağazalardaki indirim 7-19 Şubat 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. Happy markalar festivalinde yüzlerce markada geçerli indirimler halkla buluşacak. Oral-B diş fırçalarında yüzde 40, Fe kişisel bakım ürünlerinde yüzde 50, Palmolive duş jeli ürünlerinde yüzde 40 ve daha birçok ürünlerde en az yüzde 10 indirimi kaçırmayın. Erpiliçten Danet sucuk çeşitlerine, Sek ürünlerinden Pınar aç bitir ürünlerine kadar indirimli ürünleri ve daha fazlasını aşağıda yer alan katalogdan inceleyebilirsiniz.