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Hava kirliliği korona ölümlerini tetikliyor!

Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgın hastalığı dünyayı esir almış durumda ve tüm ülkelere kabus gibi günler yaşatmaya devam ediyor. ABD'de yapılan araştırmanın sonuçları korkutucu gerçekleri göz önüne seriyor. Bilim adamlarının elde ettiği bilgilere göre hava kirliliği korona virüs ölümlerini 20 kat artırıyor.

08 Nisan 2020 Çarşamba 18:18
Hava kirliliği korona ölümlerini tetikliyor!

Korona virüs kabusu tüm dünya ülkelerinde devam ediyor. Her gün farklı ülkelerde binlerce insan hayatını kaybediyor. Tüm ülkelerde bu amansız hastalık ile mücadelede araştırmaları sürdüyor.

Bu kapsamda ABD'de Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada hava kirliliği ile korona virüs hastalığından ölümler arası bağlantıda ürkütücü sonuçlar elde edildi.

Çalışmaya corona virüs salgınından önce hava kirliliği olan yerleşim birimlerinde virüsten ölüm oranları belirgin bir ölçüde daha yüksek.

Boston'daki Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu araştırmacıları, ABD'nin yüzde 98'lik nüfusunu kapsayan 3080 bölgede, 4 Nisan'a kadar gerçekleşen Covid-19 ölümlerini ve hava kirliliği seviyelerini analiz etti.

HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÜM ORANLARINI 20 KAT ARTIRIYOR
Bilim insanları, PM 2.5 (Enerji santralleri, fabrikalar, motorlu taşıtlar ve uçakların yakıt artıkları, orman yangınları vb.'nin havaya karışan partikülleri). adı verilen ve hava kirliliğine sebep olan parçacıkların bir birimdeki artışının ve corona virüs ölümlerini 20 kat arttırdığını belirterek "PM 2.5'de sadece 1 μg/m3'lük bir artışın Covid-19 ölüm oranındaki% 15'lik bir artışla ilişkili olduğunu bulduk" ifadelerini kullandı.

Araştırma ekibi, "Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı ve sağlam" açıklamasını yaptı. Diğer taraftan araştırmada, yoksulluk düzeyleri, sigara içme, obezite, Covid-19 testleri ve mevcut hastane yataklarının sayısı gibi bir dizi faktörün dikkate alındığı belirtildi.

SARS SALGINI ESNASINDA HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÜMLERİ YÜKSELTTİ
Araştırmacılardan Rachel Nethery, "Önceki çalışmalar, hava kirliliğine maruz kalmanın 2003 SARS salgını sırasında da sırasında ölüm riskini önemli ölçüde artırdığını gösterdi. Bu yüzden buradaki sonuçlarımızın bu bulgularla tutarlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ÜLKELER HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNLEM ALMALI
Diğer bir ekip üyesi olan Xiao Wu ise, "Bu bilgiler, hava kirliliğine maruz kalan şehirleri önlemler almaya ve Covid-19'un kötü sonuçlarını azaltmak için ekstra tahsis edilmesine yardımcı olabilir. Aşı bulma umutlarımıza rağmen Covid-19'un uzun bir süre hayatımızın bir parçası olması muhtemel. Bu yüzden Covid-19'dan ölümleri azaltmak ve kendimizi hava kirliliğinden korumak için ek önlemler almalıyız."

Öte yandan bilim insanları, kirli havanın, Covid-19 ile ilişkili ölümlerin yanı sıra diğer solunum ve kalp hastalıklarının bir nedeni olan Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu riskini artırdığını zaten biliyorlardı.

İtalya'daki araştırmacılar tarafından hazırlanan ayrı bir raporda ise ülkenin kuzeyinde görülen yüksek ölüm oranlarının en yüksek hava kirliliği seviyeleri ile ilişkili olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları, bulgularının yüksek hava kirliliği seviyesine sahip alanların virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve salgınla başa çıkmak için ekstra kaynak ve farklı önlemler almasını sağlamak için kullanılabileceğini söyledi. Bununla birlikte hava kirliliği, ülkelerdeki karantina kararlarıyla bir miktar düştü, ancak araştırmacılar gelecekte daha temiz hava sağlanmasının Covid-19 ölümlerini önemli ölçide azaltmaya yardımcı olacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsHava Kirliliği
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