Haznevi Tarikatı nedir? Haznevi Tarikatı nerede? Haznevi Tarikatı lideri kim? Haznevi Tarikatı tarihi

Haznevi tarikatının ilk kuruluş yeri Suriye olarak gösteriliyor. Bu tarikatın Nakşibendiliğin Halidiyye koluna bağlı olduğu söyleniyor. Haznevi tarikatı ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu illerinde üyeleri bulunuyor. Haznevi tarikatı Suriye’de savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye’ye geldi.
Haznevi tarikatı son yıllarda faaliyetleriyle gündemden düşmüyor. Tarikata bağlı dergi olan İlim ve İrfan’ın ülkemizde 39 tane şubesi faaliyet gösteriyor.
Haznevi tarikatının liderinin Şeyh Muhammed Muta el Haznevi olduğu söyleniyor. Daha önce tarikatın müftülük onayıyla Gaziantep’te 67 bin metrekarelik bir arsa üzerine külliye yapacağına dair haberler yapılmıştı.
Son Güncelleme: 20.12.2019 19:47