Haznevi Tarikatı nedir? Haznevi Tarikatı nerede? Haznevi Tarikatı lideri kim? Haznevi Tarikatı tarihi

Haznevi tarikatının ilk kuruluş yeri Suriye olarak gösteriliyor. Bu tarikatın Nakşibendiliğin Halidiyye koluna bağlı olduğu söyleniyor. Haznevi tarikatı ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu illerinde üyeleri bulunuyor. Haznevi tarikatı Suriye’de savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye’ye geldi.

Bu tarikat Türkiye’ye gelmeden daha önce ülkemizde pek çok organizasyon düzenlemişti. Şeyhlerin katıldığı bu organizasyonlar İlim ve İrfan adlı dergide sık sık paylaşılıyordu. Tarikat tarafından düzenlenen organizasyonlarda medrese eğitiminin önemi anlatılmaktaydı.

Haznevi tarikatı son yıllarda faaliyetleriyle gündemden düşmüyor. Tarikata bağlı dergi olan İlim ve İrfan’ın ülkemizde 39 tane şubesi faaliyet gösteriyor.

Haznevi tarikatının liderinin Şeyh Muhammed Muta el Haznevi olduğu söyleniyor. Daha önce tarikatın müftülük onayıyla Gaziantep’te 67 bin metrekarelik bir arsa üzerine külliye yapacağına dair haberler yapılmıştı.