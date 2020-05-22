Hemşire yardımcısı görevleri nelerdir, nasıl olunur? Hemşire yardımcısı ne kadar maaş alır?

Korona virüs salgını sonrasında sağlık personeli alımlarında artış olması bekleniyor. Vatandaşlar hemşire yardımcısı görevleri nelerdir, nasıl olunur ve hemşire yardımcısı ne kadar maaş alır gibi soruları araştırmaya başladı. Hemşire yardımcısı alımları ve maaşları son günlerin en merak edilen konulardan biri oldu.

Hemşire yardımcısı görevleri nelerdir, nasıl olunur? Hemşire yardımcısı ne kadar maaş alır?
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Özelikle korona virüs salgını sonrasında sağlık personeli alımlarının artması bekleniyor. Vatandaşlar sağlık personellerinin ne kadar maaş aldıklarını merak ediyor. Hastanelerdeki görevlendirmelere göre sağlık personellerinin maaşları değişmektedir.

Artık günümüzde hemşirelerin yanı sıra hemşire yardımcıları da hastanelerde oldukça ciddi görevler alıyor. Hemşire yardımcılarının maaşları da aynı oranda artmaya başladı. Ancak hemşire yardımcılarının ne iş yaptığı ve görevleri arasından nelerin olduğu tam olarak bilinmiyor.

Hemşire yardımcısı nedir?

Hemşire yardımcısı, sağlık meslek liselerinde eğitim gören ve KPSS sınavına girerek atanan hemşirelerdir. Bilindiği gibi hemşirelik atamalarından öncelik lisans mezunlarınındır. Lise mezunları lisans mezunlarının atamalarının yapılmasının ardından atama şansı bulur. Ancak yeni düzenlemeyle hemşire yardımcısı görevi açılmış ve bu görev alanlarına lise mezunlarının alımları yapılmaya başlanmıştır.

Hemşire yardımcısı olmanın şartları

Hemşire yardımcısı olabilmek için ilk olarak sağlık meslek liselerinden, sağlık meslek yüksekokullarından veya sağlık fakültelerinden mezun olunması gerekir. Ancak bu okullardan mezun olmanın yanı sıra KPSS sınavına da girmek gerekiyor. Genel olarak aranan şartlar şu şekildedir:

  • Sağlık meslek lisesi mezunu olmak,
  • Herhangi bir disiplin cezası almamak,
  • KPSS’den en az 700 puan almak,
  • Devlet hastanelerine atamalarından herhangi sorunun olmaması,
  • Güvenlik ve arşiv araştırmasının olumlu olması.

Hemşire yardımcısı ne kadar maaş alır?

Hemşire yardımcısı maaşları 2020 yılı itibariyle ortalama olarak 3600 TL’dir. Ancak bu maaşlar mesai ücretleri dahil değildir. Bu maaş devlet hastanelerinde verilir. Özel hastanelerde ise maaşlar ortalama 2500 TL’dir.

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Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 16:25

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