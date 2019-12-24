Hemşirenin acı sonu! Görev yaptığı hastanenin tuvaletinde bulundu

Avustralya'nın Perth bölgesinin en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Joondalup Sağlık Kampüsü'nde görevli Jessica Breheny isimli hemşire, çalıştığı hastanenin tuvaletinde ölü olarak bulundu. Hemşirenin ölüm nedeninin yapılan otopsi sonucunda ise Fentanil isimli bişr madde olan, aynı zamanda bağmlılıkta yapan bir ağrı kesiciden olduğu açıklandı.

Yaklaşık bir yıl önce hastanenin envanterinden gizlice bu ilacı aldığı belirlenen hemşireye 4 ay uzaklaştırma verilmişti. Tekrar göreve dönen hemşire aynı ilacı alarak kullanmaya başladı.

Mesai saati içerisinde kullanan ve doz aşımından dolayı öldüğü sanılan hemşirenin cansız bedenini bulan hastanedeki arkadaşları, "Hayata çok bağlıydı, yaşamayı seviyordu. Yaşamaktan büyük keyif alıyordu" diyerek ölümüne bir anlam veremediklerini söylediler.