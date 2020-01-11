HGS kartı nereden alınır? HGS kart ücreti ne kadardır? HGS kart dolum işlemleri

HGS KARTI NEDİR?

Bazen ilerleyen, bazen duran ve büyük şehirlerde yaşayanların korkulu rüyası olan, trafik hepimize uzun araç kuyruklarını hatırlatır. Köprü ve otoyollarda trafik sıkıntısının yaşanmaması ve insanların saatlerce trafikte beklememesi için geliştirilen HGS büyük bir rahatlık sağlamıştır. Hızlı geçiş sisteminin kısaltımı olan HGS 2012 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Hızlı geçiş sistemini kullanmak isteyen vatandaşların HGS kartına sahip olmaları gerekmektedir. Bu kart sayesinde dileyen müşteriler geçiş büfelerinden ödeme yaparak bu hizmetten yararlanabilirler. Vatandaşlar görevliye kartını göstererek geçişini yapabilir.

HGS KARTI NEREDEN ALINIR?

HGS kartları PTT şubelerinden ve bankalardan temin edilebilir. PTT, HGS kartlarını ücretli verirken, bankalar mevduat sahibi ya da kredi kartı olan vatandaşlara herhangi bir ücret talep etmeden kartını teslim ediyor.

HGS KARTI NASIL ALINIR?

Bu işlem için PTT şubelerine gitmeden önce, aracınızın üzerine herhangi bir HGS var mı diye kontrol etmeniz gerekir. Bu kontrolü e-Devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz.

1-HGS kartını tüm PTT şubelerinden ve otoban gişelerinin yanında bulunan şubelerden kolayca alabilirsiniz. Ayrıca HGS kartı alabilmek için PTT şubesine gittiğinizde bazı evrakların hazır bulunması gerekmektedir.

2-T.C kimlik kartınızın fotokopisi ve araç ruhsatınız ile PTT şubelerine gitmelisiniz.

3-Sonrasında ise gişede bulunan çalışana HGS kartı almak istediğinizi belirtmelisiniz. Sizden gerekli olan evrakları isteyecektir. Evraklarınızı doğru ve eksiksiz bir şekilde verdikten sonra sizden kart alım ücreti olarak 7.50 TL tahsil edilecektir.

HGS KARTI KAÇ GÜN İÇERİSİNDE ALINIR?

HGS kartı almak oldukça kolaydır. PTT şubelerinden ve bankalardan yapacağınız bu işlemi gün içerisinde kolayca yapabilirsiniz. Sizden talep edilen evraklarınız ile başvurunuzu tamamladıktan sonra, kartı almak için istenen ücreti ödemeniz gerekir. Ödeme gerçekleştikten sonra ise HGS kartınız teslim edilir.

HGS KARTI NASIL KULLANILIR?

Teslim almış olduğunuz kartı, aracınızın dikiz aynası hizasında ki ön cama yapıştırmanız gerekir. Kartın görünür olmasında fayda vardır. Kartınızın görünür olması size otoyol ve köprülerde ki geçişinizde avantaj sağlayacak ve bekleme derdiniz olmayacaktır. Kart okuyucu sistem kartınızı kolayca görecek ve ödeme tahsil edilecektir.

HGS KARTI NE KADARDIR?

HGS kartı fiyatları her bankada aynı değildir. Tüm PTT şubelerinde HGS kartının fiyatı 7.50 TL iken bankalardan farklılık göstermektedir.

Halkbank HGS kartı-10 TL

Akbank HGS kartı-20 TL

İş Bankası HGS kartı-40 TL

Yapı Kredi HGS kartı-30 TL

Garanti HGS kartı-15 TL

Vakıfbank HGS kartı-20 TL

Finansbank HGS kartı-20 TL

Kuveyt Türk HGS kartı-15 TL

Denizbank HGS kartı-30 TL