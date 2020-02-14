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İBB sosyal yardım kartı kalan bakiye sorgulama işlemleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yardım kartlarının bakiyelerinin nasıl sorgulanacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki İBB sosyal yardım kartı kalan bakiye sorgulama işlemleri nasıl yapılır? İşte sorgulama işlemleri hakkındaki tüm ayrıntılar…

14 Şubat 2020 Cuma 15:21
İBB sosyal yardım kartı kalan bakiye sorgulama işlemleri

İBB Sosyal yardım kartı alan vatandaşlar kartlarında kalan bakiyeyi nasıl sorgulayabileceklerini araştırıyorlar. İBB sosyal yardım kartı bakiye sorgulama işleminin gerçekleştirilebilmesi için yalnızca tek bir yöntem kullanılabilmektedir. Bu yöntem ise alışverişler sırasında ya da alışverişlerden önce sosyal yardım kartının market çalışanı tarafından sorgulanmasının istenmesidir.

Sosyal Yardım Kartı Bakiyesi Sıfırlanabilir mi?

Sosyal yardım kartı kullanan vatandaşlar kartın o dönem içinde kullanılmaması durumunda içindeki bakiyenin silinip silinmeyeceğini merak ediyorlar. Kartlar kapsamında böyle bir uygulama söz konusu değildir. Kullanılmayan tutarlar kartın içinde kalmaktadır.

İBB Sosyal Yardım Kartı Nasıl İptal Olur?

İBB sosyal yardım kartının iptal edilmesi için yardıma ihtiyaç duymakta olan ailenin maddi olarak rahatlaması gerekli olmaktadır.

Sosyal Yardım Kartına Ne Kadar Para Yükleniyor?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından verilen sosyal yardım kartı, yardım ihtiyaç duyan aileler için yapılan başvurular sonucunda verilebilmektedir. Sosyal yardım kartı 3 farklı limitli şekilde verilmektedir. Bu limitler yetkili kişiler tarafından belirlenmektedir. Muhtaçlığa göre 50 TL, 100 TL ve 200 TL şeklinde 3 farklı miktarda verilebilmektedir.

İBB Kadın Koordinasyon Merkezi

İBB Kadın Koordinasyon Merkezi sosyal yardım kartının dışında giysi desteği de vermektedir. İhtiyacı olan kişilere temiz kıyafetler verilmektedir.

Son Güncelleme: 14.02.2020 15:21
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