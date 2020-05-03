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İBB uyardı! Su kullanımında tasarruf edin

İBB barajların doluluk oranının yüzde 68 olduğunu belirterek İstanbul halkından su kullanımında tasarruflu olunması uyarısında bulundu.

03 Mayıs 2020 Pazar 18:20
İBB uyardı! Su kullanımında tasarruf edin

Korona virüs tedbirleri kapsamında artan su kullanımına karşı ve bu seneki yağışlarında normaden az olması sebebiyle İBB'den tasarruf uyarısı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'daki baraj doluluk oranının yüzde 68 olduğunu açıkladı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, il genelinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülen yağışlar pazartesiden itibaren etkisini arttıracak ve akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.

Serin ve yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Su kullanımında tasarruf

AKOM, paylaştığı "6 Aylık Hava Tahmini Raporu"nda İstanbullulara, su kullanımı konusunda tasarruflu olunması yönünde çağrıda bulundu.

Nisan ayının son haftasına kadar mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yağışlar mevsim normallerinin yüzde 22 altında gerçekleşti. Yaz ayları başlarken, geçmiş yıllarda yüzde 85-90 seviyesinde olan baraj doluluk oranları yüzde 68 olarak kayda geçti.

Mayıs ayının ilk yarısı tropikal (ılık ve yağışlı), ikinci yarısının ise yaz havasında yaşanması beklenirken, yağışların yüzde 75 ihtimalle mevsim normalleri üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
IbbSu Kullanımı
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