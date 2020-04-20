İBB yardım kolisi başvurusu İBB sosyal yardım başvurusu

Korona virüs ile mücadele kapsamında salgın hastalığın kontrol altına alınabilmesi için hemen hemen tüm çalışanlarda dahil olmak üzere herkes evlere kapandı.

Bu süreçte genelge ile çalışmasına izin verilen kurumlar dışında tüm iş yerleri kapatıldı ve bir çok insan ücretsiz izine çıkarıldı.



TÜM BELEDİYELER VATANDAŞLARINA YARDIM KOLİSİ VEYA YARDIM ÖDEMESİ İÇİN KOLLARI SIVADI



Bu süreçte hemen hemen tüm belediyeler sosyal belediyecilik anlayışı altında vatandaşlarından yardım kolisi başvurusu veya sosyal yardım ödemesi başvurusu alıp vatandaşlarına yardımlarını yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ’de (İBB) bu belediyelerden birisi



İBB YARDIM KOLİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? İBB SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?



İBB ‘de korona virüs nedeniyle çalışamayan etkilenen vatandaşlar için yardım kolisi başvuruları ve sosyal ödemesi başvurularını değerlendirip vatandaşlara yardım etmektedir.

İnternet üzerinden İBB yardım kolisi başvurusu veya İBB sosyal yardım talep başvuru yapılmaktadır.Yada telefon ile Alo 153'ü arayarak İBB yardım kolisi başvurus yapabilirsiniz.



İBB YARDIM KOLİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.



İBB YARDIM KOLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İBB SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Yukarıdaki adresi tıkladıktan sonra açılan sayfada gerekli bilgileri eksiz doldurduğunuz takdirde başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

İBB YARDIM KOLİSİ İÇİNDE NELER VAR ?





1 KG Nohut3 Paket Makarna1 LT Ayçiçek Yağı1 KG Bulgur1 KG Mercimek48'lik Demlik Poşet ÇayBirer Paket Gofret, Helva ve Bisküvi1 Kavanoz Salça500 Gr. Zeytin1 KG Un Tuz Şeker