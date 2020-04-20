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İBB yardım kolisi başvurusu İBB sosyal yardım başvurusu

Korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yardım kolisi dağıtımı ve sosyal yardım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Peki İBB yardım kolisi başvurusu nereden yapılıyor? İBB yardım kolisi başvurusu nasıl yapılıyor? İBB sosyal yardım talep başvurusu nasıl yapılıyor? İBB sosyal yardım talep başvurusu nereden yapılıyor? İBB yardım kolisi sorgulama neren yapılıyor? İBB yardım kolisi içerisinde hangi ürünler var? Tüm bu sorularınızın detaylı cevabı haberimizde bulabilirsiniz.

20 Nisan 2020 Pazartesi 08:55
İBB yardım kolisi başvurusu İBB sosyal yardım başvurusu

Korona virüs ile mücadele kapsamında salgın hastalığın kontrol altına alınabilmesi için hemen hemen tüm çalışanlarda dahil olmak üzere herkes evlere kapandı.
Bu süreçte genelge ile çalışmasına izin verilen kurumlar dışında tüm iş yerleri kapatıldı ve bir çok insan ücretsiz izine çıkarıldı.


TÜM BELEDİYELER VATANDAŞLARINA YARDIM KOLİSİ VEYA YARDIM ÖDEMESİ İÇİN KOLLARI SIVADI


Bu süreçte hemen hemen tüm belediyeler sosyal belediyecilik anlayışı altında vatandaşlarından yardım kolisi başvurusu veya sosyal yardım ödemesi başvurusu alıp vatandaşlarına yardımlarını yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ’de (İBB) bu belediyelerden birisi


İBB YARDIM KOLİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? İBB SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?


İBB ‘de korona virüs nedeniyle çalışamayan etkilenen vatandaşlar için yardım kolisi başvuruları ve sosyal ödemesi başvurularını değerlendirip vatandaşlara yardım etmektedir.
İnternet üzerinden İBB yardım kolisi başvurusu veya İBB sosyal yardım talep başvuru yapılmaktadır.Yada telefon ile Alo 153'ü arayarak İBB yardım kolisi başvurus yapabilirsiniz.


İBB YARDIM KOLİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.


İBB YARDIM KOLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İBB SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL  YAPILIR?


Yukarıdaki adresi tıkladıktan sonra açılan sayfada gerekli bilgileri eksiz doldurduğunuz takdirde başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

İBB YARDIM KOLİSİ İÇİNDE NELER VAR ?


1 KG Nohut
3 Paket Makarna
1 LT Ayçiçek Yağı 
1 KG Bulgur
 1 KG Mercimek  
48'lik Demlik Poşet Çay 
 Birer Paket Gofret, Helva ve Bisküvi 
1 Kavanoz Salça
 500 Gr. Zeytin 
 1 KG Un Tuz  Şeker 

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