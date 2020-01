“İçimdeki Lider” kitabı, yeni liderlik anlayışını masaya yatırıyor İçimdeki Lider’in yazarı, Liderlik ve Takım Koçu Duygu Alptekin Gürsu’ya göre yeni liderlik anlayışının formülü: Önce kendinizle sonra yakın çevre ve ekibinizle niyete dayalı, pozitif ve değer yaratacak bir ilişki kurmak.

Duygu Alptekin Gürsu’nun kaleme aldığı İçimdeki Lider, tüm yöneticiler, yönetici adayları, hayatında etkin liderlik yapmak isteyenler için bir rehber niteliğinde. 25 yıllık uluslararası üst düzey yöneticilik deneyimi ve liderlik koçluğu tecrübesinin ardından kaleme aldığı İçimdeki Lider ile yazar, liderlik vasıflarını keşfedip geliştirmek isteyenlere uygulanabilir öneriler de içeren bir kılavuz sunuyor. Yazar Gürsu, günümüzün değişen liderlik anlayışını şu sözlerle özetliyor: “...

Liderlik her zaman büyük kitleleri arkamızdan sürüklemek anlamına gelmiyor. Tüm ilişkilerimizde ve karşılaştığımız zorlayıcı konularda bütünde pozitif değişimi tetikleyecek şekilde sorumluluk ve karar alarak da liderlik etmiş oluyoruz. Asıl liderlik, bu kararları alırken alışkanlıklarımızdan değil yaratıcılığımızdan beslenmekten ve kendimize seçenekler yaratabilmekten geçiyor.” Yeni liderlik anlayışının geleneklerden değil yaratıcılıktan beslenmesi için de her lider adayının kendi içinde yer alan, keşfedilmeye hazır cevhere yönelmesi gerekiyor. Önce kendinizle, sonra yakın çevre ve ekibinizle niyete dayalı, pozitif ve değer yaratacak bir ilişki kurmak liderlik etkisini artırma konusunda size büyük avantajlar sunuyor.

Duygu Alptekin Gürsu, yeni dönemin yeni liderlerinin kendilerini yetiştirirken dikkat etmeleri gereken parametreleri şöyle sıralıyor:

1) Kişisel farkındalık,

2) Öğrenme çevikliği,

3) Geri bildirim almak ve vermek. Eski Başkan ve CEO, Yönetim Kurulu Üyesi, Yazar Dr. Cem Kozlu, Gürsu’nun “Liderliğin ABC’si” denebilecek bir çalışmaya imza attığını vurgulayarak “Duygu Alptekin Gürsu liderlik kavramının ne olduğunu hayatın her alanında liderliğin en etkili ve verimli biçimde nasıl kullanılabileceğini her kesimden okurun ilgisini çekecek bir üslupla anlatıyor.

Bu anlamda, İçimdeki Lider kucaklayıcı bir kitap” diyor. Vodafone Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Levent Gemici de Duygu Alptekin Gürsu’nun liderlik koçluğu yaklaşımıyla, yöneticilerin liderlik becerilerini en üst seviyeye çıkarması konusunda hep çok etkili olduğunu belirterek, “Artık bu kitapla, onunla bire bir çalışma şansı bulmamış her yönetici, Duygu’nun pratik samimi ve gerçekçi tarzını deneyimleyip kendi liderlik yolculuğuna çıkma imkânı bulacak” diyerek kitabın eğitim boyutuna vurgu yapıyor.

Yazar Gürsu, İçimdeki Lider kitabını Financial Times ve Forbes’un seçtiği en saygın koçluk ve eğitim şirketlerinden Center for Creative Leadership ve Coach Source bünyesindeki çalışmalarından da yararlanarak hazırladı. Kitapta sonuç alınmış yöntemler, başarı hikayeleri, kişisel yöneticilik deneyimleri, pratik alıştırmalar, kısaca tecrübelerden süzülmüş bilgi, izlenim ve içten paylaşımlar yer alıyor.

İçimdeki Lider Yazar: Duygu Alptekin Gürsu Mediacat Kitapları, 1 Baskı 205 sayfa www.duygualptekin.com

DUYGU ALPTEKİN GÜRSU KİMDİR?

Robert Kolej’deki eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Unilever’de başladığı mesleki kariyerini the Coca-Cola Company’de sürdürdü. 12 yıl boyunca, Türkiye başta olmak üzere şirketin Doğu Avrupa’dan Hindistan’a uzanan Avrasya Grubu’nda yerel ve uluslararası üst düzey pazarlama yöneticiliği yaptı. Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF (PCC) ile Adler International Learning’in (ACPC) Türkiye’deki ilk sertifikalı koçlarından biri olan Duygu Alptekin Gürsu, İngiltere, Belçika, İspanya, Türkiye ve Amerika’da Liderlik koçluğu, Yönetici Koçluğu, Organizasyon, Sistem ve İlişki Koçluğu, NLP, Sistemik Takım Koçluğu ve Gestalt Uygulayıcılığı üzerine eğitimler aldı. Kendi çalışmaları dışında, Financial Times ve Forbes tarafından dünyanın en saygın liderlik gelişimi ve koçluk şirketleri arasında sayılan Center for Creative Leadership ve Coach Source bünyesinde uluslararası üst düzey yöneticilere Liderlik ve Takım Koçluğu yapmaktadır. 2010-2016 yılları arasında Bilgi Üniversitesi MBA programında Pazarlama İletişimi ve Uygulamalı Liderlik derslerini verdi. Evli ve bir çocuk annesidir.

Ek bilgi, görsel ve röportaj talebi için: Turuncu İletişim, Tuna Yıldırım (0212) 233 25 02 tuna@turuncuiletisim.com.tr