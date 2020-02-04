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İdlib’de Suriye rejiminin saldırısıyla şehit düşen askerlerimizin kimlikleri belli oldu!

Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İdlib’de Suriye rejiminin saldırısıyla şehit düşen askerlerimizin kimlikleri belli oldu! İşte İdlib şehitlerimiz...

04 Şubat 2020 Salı 13:27
İdlib’de Suriye rejiminin saldırısıyla şehit düşen askerlerimizin kimlikleri belli oldu!

İdlib’de Suriye rejimi güçlerinin hain saldırısı sonucunda şehit düşen askerlerimizin kimlikleri tüm Türkiye tarafından bekleniyordu. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı beklenen bilgilendirmeyi yaptı. Yapılan bilgilendirme duyurusunda ateş bu kez Osmaniye, Gaziantep, Sakarya ve Afyonkarahisar’a düştü.

Osmaniye Şehidi Uzman Çavuş Serkan Deprem

Suriye rejiminin yaptığı saldırı sonucunda İdlib’te şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem’in naaşı memleketi Osmaniye’ye götürüldü. İl Ganizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ve sağlık ekipleriyle, Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan babaevine teşrif edildi.

Şehidin babaevinin bulunduğu sokak bayraklarla donatıldı. Şehidimizin iki gün evvel ailesini ziyarete geldiği söylendi. Kendisi evli ve 2 çocuk babasıydı.

Gaziantep Şehidi Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler

Onu Şükrü Özler’in cenazesi Gaziantep Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü. Yakınları gözyaşlarına boğuldu ve mahallesine bayraklar asıldı.

Gaziantep Şehidi Uzman Çavuş Uğur Kurt

Şehit Uğur Kurt Şahinbey ilçesi Mimarsinan Mahallesi’ndeki evine götürüldü. Babası Abdurrahman Kurt ile annesi Döndü Kurt, aldıkları acı haber sonrasında adeta yıkıldı.

Afyonkarahisar Şehidi Uzman Onbaşı Gökhan Orhan

Şehit Gökhan Orhan’ın naaşı memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine götürüldü. Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İkmal Yarbay Özgür Ceritan ve beraberindeki heyet, şehidimizin ailesine acı haberi verdiler.

Sakarya Şehidi Uzman Çavuş Halil Demir

İdlib’teki saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Halil Demir’in haberi ailesine verildi. Tuzla’da konaklayan ailenin mahallesi bayraklarla donatıldı.

Son Güncelleme: 04.02.2020 13:27
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