İdlib’de Suriye rejiminin saldırısıyla şehit düşen askerlerimizin kimlikleri belli oldu!

İdlib’de Suriye rejimi güçlerinin hain saldırısı sonucunda şehit düşen askerlerimizin kimlikleri tüm Türkiye tarafından bekleniyordu. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı beklenen bilgilendirmeyi yaptı. Yapılan bilgilendirme duyurusunda ateş bu kez Osmaniye, Gaziantep, Sakarya ve Afyonkarahisar’a düştü.
Osmaniye Şehidi Uzman Çavuş Serkan Deprem
Suriye rejiminin yaptığı saldırı sonucunda İdlib’te şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem’in naaşı memleketi Osmaniye’ye götürüldü. İl Ganizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ve sağlık ekipleriyle, Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan babaevine teşrif edildi.
Şehidin babaevinin bulunduğu sokak bayraklarla donatıldı. Şehidimizin iki gün evvel ailesini ziyarete geldiği söylendi. Kendisi evli ve 2 çocuk babasıydı.
Gaziantep Şehidi Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler
Gaziantep Şehidi Uzman Çavuş Uğur Kurt
Şehit Uğur Kurt Şahinbey ilçesi Mimarsinan Mahallesi’ndeki evine götürüldü. Babası Abdurrahman Kurt ile annesi Döndü Kurt, aldıkları acı haber sonrasında adeta yıkıldı.
Afyonkarahisar Şehidi Uzman Onbaşı Gökhan Orhan
Şehit Gökhan Orhan’ın naaşı memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine götürüldü. Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İkmal Yarbay Özgür Ceritan ve beraberindeki heyet, şehidimizin ailesine acı haberi verdiler.
Sakarya Şehidi Uzman Çavuş Halil Demir
İdlib’teki saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Halil Demir’in haberi ailesine verildi. Tuzla’da konaklayan ailenin mahallesi bayraklarla donatıldı.