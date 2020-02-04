İdlib'ten gelen son dakika bilgisine göre şehit sayısı 8'e çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna’dan yaptığı açıklamasında İdlib’te Suriye ordusu tarafından yapılan saldırı sonrasında 5’i asker 3’ü sivil personel olacak şekilde 8 şehidimizin olduğunu ifade etti.
Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.''
Son Güncelleme: 04.02.2020 13:47