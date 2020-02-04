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İdlib'ten gelen son dakika bilgisine göre şehit sayısı 8'e çıktı!

İdlib’te Suriye rejimi tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit haberleri gelmeye devam ediyor. İdlib'ten gelen son dakika bilgisine göre şehit sayısı 8'e çıktı! İşte konu hakkında yapılan açıklamalar ve çok daha fazlası…

04 Şubat 2020 Salı 13:47
İdlib'ten gelen son dakika bilgisine göre şehit sayısı 8'e çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna’dan yaptığı açıklamasında İdlib’te Suriye ordusu tarafından yapılan saldırı sonrasında 5’i asker 3’ü sivil personel olacak şekilde 8 şehidimizin olduğunu ifade etti.

Suriye’nin kuzeybatısında bulunan İdlib’te yaşanan çatışmalar sonrasında 8 şehidimizin olduğu açıklandı. Diğer yandan 7 askerimizin de yaralandığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında bölgeye gönderilen askerlerimizin rejim güçlerince top atışına tutulduğu belirtildi. Ayrıca Bakanlık, meşru müdafaa bünyesinde belirlenen hedeflerin ateş altına alındığını ve ateşin sürdüğünü açıkladı. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.''

Son Güncelleme: 04.02.2020 13:47
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