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İkametgah değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ile online adres değişikliği bildirimi

İkametgah değişikliği Nüfus Müdürlüklerinden ve E-Devlet üzerinden yapılması gereken bir durumdur. İkametgah değişikliği nasıl yapılır ve E-devlet ile online adres değişikliği bildirimi başlıklı haberler son zamanlarda sıkça okunanlar arasında yerini almıştır. İkametgah değişikliğine dair tüm ayrıntılar.

23 Aralık 2019 Pazartesi 10:57
İkametgah değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ile online adres değişikliği bildirimi

Emekli olmaya hak kazanan kişiler en büyük sıkıntıları ikametgah ile ilgili yaşamaktadırlar. Dolayısıyla ikametgah adresinde 10 gün kadar oturmak emeklilik başvurusunda sıkıntı yaşamanızı engelleyecektir. Aynı zamanda emekli olanlar da sıkıntı yaşayabilmektedir. Adres değişiklikleri devlete belirtilerek kesinleştikten sonra sıkıntı çıkma ihtimali yoktur.

İkametgah değişikliği bildirilmez ise ne olur?

İkametgah üzerinden emeklilik başvurusunda emekli adresinizde doğal olarak ilk başvuru yeri gözükmektedir. Dolayısı ile herhangi bir sıkıntıda veya bilgi verilmesi gereken durumlarda resmi olan adrese gönderilmektedir. Siz bu adreslerden bildirim yapmadan ayrılırsanız ve bu durum tespit edilirse bir sonraki maaşınız hesabınıza yatırılmaz. İkametgah bilgilerinizi güncelleyene kadar da maaş alamazsınız. Durumdan etkilenmemek için yeni taşındığınız adrese hemen ikametgah değişikliği yapmalısınız.

İkametgah değişikliği nasıl yapılır?

Adres değişikliği yapacak kişilerin öncelikle bağlı olduğu Nüfus Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekmektedir. Önemli birkaç nokta bulunmaktadır. Bu noktalar sırası ile;

  • Eğer tek başınıza kalıyorsanız nüfus müdürlüğüne tek gidebilirsiniz. Ancak arkadaşınız varsa veya aile iseniz adreste kalacak kişilerle beraber giderek başvuru yapmanız gerekiyor.

İkametgah değişikliği için istenen belgeler nelerdir?

Belgeler hemen herkesin kolaylıkla ulaşabileceği belgelerden oluşmaktadır. Nüfus müdürlüğüne başvuru için giderken yanınızda elektrik veya su faturası götürmeniz yeterli olacaktır. Aynı şekilde doğalgaz faturaları da geçerli olmaktadır. Eve yeni taşınıldığında ise altenatif yöntemler bulunmaktadır. İntenet için yaptığınız başvurular, adresinize yaptığınız elektrik başvurusu, doğalgaz başvurusu faturaları da kabul ediliyor.  Böylece abonelik başvuruları da ikametgah değişiklikleri için yeterli olacaktır.

E-Devlet üzerinden ikametgah değişikliği nasıl yapılır?

Nüfus müdürlüklerine gitmek istemeyenler için intenet üzerinden ikametgah değişikliği yapmakta mümkündür. E-Devlet üyeliği doğrulanmış olan vatandaşlar “Nüfus Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinden “Adres Değişikliği Bildir” seçeneğini seçerek adres bilgileri ile ilgili dosyayı eksiksiz ve tam doldurduktan sonra başvuruyu onaylayarak değişikliği gerçekleştirmiş olurlar.

Son Güncelleme: 23.12.2019 10:57
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