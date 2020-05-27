İlk Cuma namazında Ankara ve İzmir'de açık olacak camiler açıklandı

Korona virüs ile mücadele kapsamında başlayan normalleşme süreciyle birlikte ilk Cuma namazı 29 Mayıs tarihinde camilerin bahçelerinde kılınmaya başlayacak. Bu kapsamda İzmir ve Ankara müftülükleri hangi camilerin bahçesinde cuma namazı kılınacak açıkladı.

ANKARA'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

İZMİR'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

NAMAZ KILINACAK CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR İSE ŞU ŞEKİLDE

1- 29 Mayıs Cuma günü itibari ile Cuma namazı aşağıdaki listede Kaymakamlıklarımızca tespit edilen Cami avlularında ve açık alanlarda eda edilmeye başlanacaktır.

2- Öğle ve ikindi namazları tüm camilerimizde sosyal mesafe kuralına uyularak cemaatle birlikte kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

3- Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın kendi sağlıkları ve toplum sağlığının korunması için ibadetlerine evlerinde devam etmeleri gerekmektedir.

4- Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz

kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu düzenin sağlanması için Vali/Kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil "Cuma Heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecektir.