İngiliz Ajana Çiçekli Anma

Çevredekilerin Dikkatini Çekti
İngiliz istihbarat subayının ölümünün ardından Ali Paşa Medresesi sokağında bulunan evine ziyarete gelen bir kişi, Mesurier'in iş arkadaşı olduğunu ifade ederek saat 19:00 sularında evinde ölü bulunan ajanın kapısına çiçek bıraktı. Bırakılan çiçeğin üzerindeki not ise çevredekilerin dikkatini çekti. İş arkadaşı olduğunu belirten kişinin kapıya bıraktığı çiçek buketinin üzerinde ‘Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin. Sana dostumuz diyebildiğimiz için çok mutluyuz’ notunun yazılı olduğu görüldü. Mesurier'in iş arkadaşı olduğu söyleyen kişi, çiçeği Mesurier'in ailesi adına bıraktığını da söyledi..
Son Güncelleme: 18.03.2020 02:07