İngiliz Ajana Çiçekli Anma

Çevredekilerin Dikkatini Çekti

Geçtiğimiz gün İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda ofisi bulunan İngiliz Ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, evinde ölü olarak bulunmuştu. Suriye'de Beyaz Baretlilere destek verdiği bilinen İngiliz Ajanı Edward Le Mesurier'in ölümü dünya basınına yansırken, Mesurier'i anmak isteyen yakınları ajanın ofisini ziyaret ediyorlar. Bugün, ölü bulunan İngiliz istihbarat subayının evine gelen bir çalışma arkadaşının, Le Mesurier'in ofis kapısına çiçek bıraktığı görüldü.

İngiliz istihbarat subayının ölümünün ardından Ali Paşa Medresesi sokağında bulunan evine ziyarete gelen bir kişi, Mesurier'in iş arkadaşı olduğunu ifade ederek saat 19:00 sularında evinde ölü bulunan ajanın kapısına çiçek bıraktı. Bırakılan çiçeğin üzerindeki not ise çevredekilerin dikkatini çekti. İş arkadaşı olduğunu belirten kişinin kapıya bıraktığı çiçek buketinin üzerinde ‘Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin. Sana dostumuz diyebildiğimiz için çok mutluyuz’ notunun yazılı olduğu görüldü. Mesurier'in iş arkadaşı olduğu söyleyen kişi, çiçeği Mesurier'in ailesi adına bıraktığını da söyledi..