İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114443
ALTIN
287.215
DOLAR
5.9364
STERLİN
7.7034
EURO
6.5850

İnsanların size yalan söylediğini anlamanızı sağlayacak püf noktaları

Yalan söylemek insanların olaylardan kaçmak veya yapılan hataları söylememek için başvurulan bir yöntemdir. Son zamanlarda yalan konusunda internette en fazla araştırılanlar ise İnsanların size yalan söylediğini anlamanızı sağlayacak püf noktalar başlıklı haberler oldu. İşte insanların yalan söylediğini anlamanın kısa yolları.

26 Aralık 2019 Perşembe 11:00
İnsanların size yalan söylediğini anlamanızı sağlayacak püf noktaları

Yalan söylemek ilk insanlardan beri olan bir durumdur. Yalan söylemek o kadar yaygın bir durumdur ki araştırmalara göre yeni tanışılan bir insana ilk 10 dakikada 3 kez yalan söylenmektedir. Kişinin mimikleri, ses tonu, vücut hareketleri ve verdiği cevaplar yalan söyleyip söylemediğine konusunda ipucu verebilmektedir.

Cevabı bilinen sorular sormak

Uzmanlar bir kişinin size yalan söylemediği anlamanın en kesin yolu olarak cevabı bilinen soruları sormak olarak karşımıza çıkmaktadır. Psikolojide Volatile Conundrum olarak bilinen bu yöntem basit ve net sonuçlar almanızı sağlar. Yalan söylediğini merak ettiğiniz bir kişiye cevabını bildiğiniz bir soru sorun verdiği cevaba göre kişinin yalan söyleyip söylemediği anlaşılabilir.

Yüz ifadelerini gözlemlemek

Kişi yalan söylediği zaman mimiklerinde ve yüzünde anlık farkedilmesi gereke bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Bunların bilineni kaşlarını yukarı kaldırmaktır. Kaşlar yukarı çekilmeyle beraber alnında oluşan çizgilerden yalan söyleyip söylemediği anlaşılabilir.

Yalan söyleyen kişilerde gözlemlenen bir diğer vücut hareketi ise elleri sıkça buruna götürmektir. Saçlarla oynamak, kravatı varsa düzeltmek ve tek el ile ağızlarını kapatmaları da yalan söylediklerinin birer kanıtıdır. Ayrıca insanlar yalan söylerken çok daha fazla göz kırpmaya başlarlar.

Ses tonuna dikkat etmek

Yalan söyleyen insanlar normalden ya daha hızlı konuşurlar ya da daha yavaş konuşurlar. Ayrıca ses tonlarında bazı değişiklikler görülebilir. Sesleri titreyebilir veya kekeleyebilirler.

Anlatılan detaylara dikkat etmek

Kişiye sorulan sorular karşısında kişi kısa cevaplar verip gereksiz detaylar üzerinde duruyorsa kişinin size yalan söylediğini anlayabilirsiniz. Çünkü yalan söyleyen kişiler yalanlarının ortaya çıkma korkusundan dolayı odağı başka yerlere çekmeye çalışmaktadırlar.

Hikayeyi bir de tersten anlatma durumu

Çoğu yalan söyleyen insan yalanı söylemeden önce kafasında kurduğu senaryonun eksiklerini tamamlar ve kısa sürede size olayı gerçekmiş gibi anlatır. Bu durumun önüne geçmek için ise olayları tersten anlatmalarını sağlamak zihinlerinde bulanıklığa yol açarak anlatamamaya yol açar bu durumda yalan ortaya çıkmış sayılır.

Sinirli, agresif veya gergin olup olmadığını gözlemlemek

Yalan söylemeyen insanlar olaylar karşısında kendilerini savunmaya ihtiyaç duymadıkları için sinirli olmazlar. Ancak yalan söyleyen insanlar her zaman bir şeyi kanıtlama derdinde oldukları için zaman zaman fazla tepki göstererek sinirlenebilirler. Bunun sebebi olarak konuyu hemen kapatmaya çalışmak ve konu hakkında daha fazla soru sorulmasını engellemeye çalışmak denilebilir.

Ayrıca çokça yalan söyleyen insanlar dürüst bir insan olduklarını sıklıkla vurgularlar. Dürüst insanlar ise yalan söylemediklerini kanıtlamaya zaman harcamaz ve bu türden cümleler kullanmazlar.

Terlemeyi kontrol etmek

Yalan söyleyen insanlar normal zamandan daha fazla terlerler. Kişinin ter ölçümünü gizlemek olaylar hakkında kısa süreli bilgi verebilmektedir. Yalan söylediğini düşündüğünüz kişi eğer sıklıkla terliyorsa ve sürekli terini siliyorsa size yalan söylüyor olma ihtimali yüksektir.

Arada olan mesafeye bakmak

Yalan söyleyen insanlar yalan söyledikleri insanlara çok fazla yanaşmayı tercih etmezler. Yalan söyleyen kişiler söz ile yaklaşmakta olduğu gibi bedenen kurulacak yakınlıklardan da kaçarlar. Sizin yanınıza oturmak yerine odanın diğer köşesine oturmayı tercih ederler.

Sessizliğinizi koruyun

Yalan söyleyen insanlar ortamın sessiz olmasından genellikle rahatsızlık duyarlar. Bu sessiz ortam yalan söyleyen kişileri germektedir. Çünkü size söyledikleri yalana inandırmaya çalışırlar sürekli konuşurlar ve ortamın sessiz kalmasını istemezler. Çoğu yalan söyleyen insan ortamda oluşan sessizliği farklı konular açarak dağıtmaya çalışırlar.

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzensiz göçmen taşıyan tekne Van Gölü'nde battı! Faciada 7 kişi öldü
Düzensiz göçmen taşıyan tekne Van Gölü'nde battı! Faciada 7 kişi öldü
Şiddetli lodos Caddebostan sahilini kızıla boyadı
Şiddetli lodos Caddebostan sahilini kızıla boyadı
Şovun böylesi! Ünlü fenomen milyonluk cipini helikopterden aşağı attı
Şovun böylesi! Ünlü fenomen milyonluk cipini helikopterden aşağı attı
Hatay'da askeri araç kontrolden çıkarak refüje çarptı, 1 asker yaralandı
Hatay'da askeri araç kontrolden çıkarak refüje çarptı, 1 asker yaralandı
İstanbul ve Ankara beyaza bürünürken Doğu Karadeniz fırtınaya teslim
İstanbul ve Ankara beyaza bürünürken Doğu Karadeniz fırtınaya teslim
Kayseri'de otobüs buzlanan yolda devrildi, 23 yolcu yaralandı
Kayseri'de otobüs buzlanan yolda devrildi, 23 yolcu yaralandı

Popüler Haberler

Aman Reis Duymasın filmini kaç kişi izledi? Gişe rakamları belli oldu
Çukur Cumali kurtulacak mı?
Mahsun Yamaç'ı neden koruyor?
Terör ihbar hattı numarası kaçtır?
Şampiyon yeni bölüm neden yok? TRT1 29 Aralık Şampiyon neden yayınlanmıyor?
O Ses Türkiye yılbaşı 2020 konukları belli oldu!
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi ilk 3 günde ne kadar izlendi?
Noel kutlaması nedir? Noel ne zaman kutlanır? Noel nerede hangi zamanlarda kutlanıyor?
2020 Finansbank yeni yıl kredi kampanyası
2020 sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Sigara ne kadar olacak?
Azize Dizisi Osman kimdir? Gerçek adı nedir? Cenk Kangöz hakkında bilgiler
Yurtiçi kargo sorgulama ve kargo takibi işlemleri
Sefirin Kızı Kavruk Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Edip Tepeli hakkında bilgiler
Instagram’da organik yollarla takipçi arttırma yolları
Sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir?
Kuaförüm Sensin Jürisi Ayşegül Kartal kimdir?
Kadın dizisi yeni bölüm neden yok? 7 Ocak ve 14 Ocak Tarihlerinde Kadın dizisi neden yayınlanmıyor?
MasterChef 2019 büyük final ne zaman yapılacak? MasterChef final tarihi belli oldu!
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin barıştı mı? Paylaşımdaki detay ele verdi!
Jet Sosyete'ye Burhan Altıntop'da gelecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.