İnsanların size yalan söylediğini anlamanızı sağlayacak püf noktaları

Yalan söylemek ilk insanlardan beri olan bir durumdur. Yalan söylemek o kadar yaygın bir durumdur ki araştırmalara göre yeni tanışılan bir insana ilk 10 dakikada 3 kez yalan söylenmektedir. Kişinin mimikleri, ses tonu, vücut hareketleri ve verdiği cevaplar yalan söyleyip söylemediğine konusunda ipucu verebilmektedir.

Cevabı bilinen sorular sormak

Uzmanlar bir kişinin size yalan söylemediği anlamanın en kesin yolu olarak cevabı bilinen soruları sormak olarak karşımıza çıkmaktadır. Psikolojide Volatile Conundrum olarak bilinen bu yöntem basit ve net sonuçlar almanızı sağlar. Yalan söylediğini merak ettiğiniz bir kişiye cevabını bildiğiniz bir soru sorun verdiği cevaba göre kişinin yalan söyleyip söylemediği anlaşılabilir.

Yüz ifadelerini gözlemlemek

Kişi yalan söylediği zaman mimiklerinde ve yüzünde anlık farkedilmesi gereke bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Bunların bilineni kaşlarını yukarı kaldırmaktır. Kaşlar yukarı çekilmeyle beraber alnında oluşan çizgilerden yalan söyleyip söylemediği anlaşılabilir.

Yalan söyleyen kişilerde gözlemlenen bir diğer vücut hareketi ise elleri sıkça buruna götürmektir. Saçlarla oynamak, kravatı varsa düzeltmek ve tek el ile ağızlarını kapatmaları da yalan söylediklerinin birer kanıtıdır. Ayrıca insanlar yalan söylerken çok daha fazla göz kırpmaya başlarlar.

Ses tonuna dikkat etmek

Yalan söyleyen insanlar normalden ya daha hızlı konuşurlar ya da daha yavaş konuşurlar. Ayrıca ses tonlarında bazı değişiklikler görülebilir. Sesleri titreyebilir veya kekeleyebilirler.

Anlatılan detaylara dikkat etmek

Hikayeyi bir de tersten anlatma durumu

Kişiye sorulan sorular karşısında kişi kısa cevaplar verip gereksiz detaylar üzerinde duruyorsa kişinin size yalan söylediğini anlayabilirsiniz. Çünkü yalan söyleyen kişiler yalanlarının ortaya çıkma korkusundan dolayı odağı başka yerlere çekmeye çalışmaktadırlar.

Çoğu yalan söyleyen insan yalanı söylemeden önce kafasında kurduğu senaryonun eksiklerini tamamlar ve kısa sürede size olayı gerçekmiş gibi anlatır. Bu durumun önüne geçmek için ise olayları tersten anlatmalarını sağlamak zihinlerinde bulanıklığa yol açarak anlatamamaya yol açar bu durumda yalan ortaya çıkmış sayılır.

Sinirli, agresif veya gergin olup olmadığını gözlemlemek

Yalan söylemeyen insanlar olaylar karşısında kendilerini savunmaya ihtiyaç duymadıkları için sinirli olmazlar. Ancak yalan söyleyen insanlar her zaman bir şeyi kanıtlama derdinde oldukları için zaman zaman fazla tepki göstererek sinirlenebilirler. Bunun sebebi olarak konuyu hemen kapatmaya çalışmak ve konu hakkında daha fazla soru sorulmasını engellemeye çalışmak denilebilir.

Ayrıca çokça yalan söyleyen insanlar dürüst bir insan olduklarını sıklıkla vurgularlar. Dürüst insanlar ise yalan söylemediklerini kanıtlamaya zaman harcamaz ve bu türden cümleler kullanmazlar.

Terlemeyi kontrol etmek

Yalan söyleyen insanlar normal zamandan daha fazla terlerler. Kişinin ter ölçümünü gizlemek olaylar hakkında kısa süreli bilgi verebilmektedir. Yalan söylediğini düşündüğünüz kişi eğer sıklıkla terliyorsa ve sürekli terini siliyorsa size yalan söylüyor olma ihtimali yüksektir.

Arada olan mesafeye bakmak

Yalan söyleyen insanlar yalan söyledikleri insanlara çok fazla yanaşmayı tercih etmezler. Yalan söyleyen kişiler söz ile yaklaşmakta olduğu gibi bedenen kurulacak yakınlıklardan da kaçarlar. Sizin yanınıza oturmak yerine odanın diğer köşesine oturmayı tercih ederler.

Sessizliğinizi koruyun

Yalan söyleyen insanlar ortamın sessiz olmasından genellikle rahatsızlık duyarlar. Bu sessiz ortam yalan söyleyen kişileri germektedir. Çünkü size söyledikleri yalana inandırmaya çalışırlar sürekli konuşurlar ve ortamın sessiz kalmasını istemezler. Çoğu yalan söyleyen insan ortamda oluşan sessizliği farklı konular açarak dağıtmaya çalışırlar.