İş adamı ilçede bin ailenin borcunu ödedi

İş adamından örnek bir davranış geldi. Binlerce aileyi sevindiren olay Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yaşandı. İsmi açıklanmayan bir iş adamı ilçede durumu olmayan yaklaşık bin ailenin bakkal ve marketlere olan borçlarını ödedi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul'da yaşayan Acıgöllü bir iş adamı belediye ile görüşerek, ilçede yaşayan halkın bakkal ve marketlere olan borçlarını ödemek istedi.

İş adamının bağışını belediyeye göndermesinin ardından zabıta ekipleri mahalle bakkallarına olan borçları ödeyerek veresiye defterlerini teslim aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Acıgöl Belediye

VERESİYE DEFTERLERİ İŞADAMINA GÖNDERİLDİ

Başkanı Ercan Ertaş, "Anadolu insanının yardımlaşma duygusu asırlardır devam etmektedir. Gizli kahramanımız tüm ilçe halkının bakkallara olan borçlarını ödedi. Bizler de teslim aldığımız veresiye defterlerini paketleyip kendisine teslim ettik" ifadelerini kullandı.