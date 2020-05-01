İş yerlerine ücretsiz maske nasıl dağıtılacak? Ücretsiz maske için nereye başvurmak gerekiyor?

Türkiye, coronavirüsle mücadele çerçevesinde 52 günü geride bıraktı. En önemli önlemler arasında bulunan maskelerse eczaneler vasıtasıyla dağıtılmaktadır. İstanbul Eczacı Odası ücretsiz maske dağıtımlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Buna göre kamu çalışanlarıyla bir iş yerinde SGK’lı çalışan bireyler artık eczanelerden ücretsiz maske alamayacaklar.

Ücretsiz maske dağıtımında yeni dönem

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve işyerinde SGK’lı çalışan vatandaşlar, eczaneden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacaklar. Vatandaşlarımız, maskeleri çalışmış oldukları kurum ve işyerlerinden temin edebilecekler.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yeni düzenlemeye ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda, kurumlar ve işyerlerinin maskeleri Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edeceğini duyurdu. Buna göre işyeri bütün personeline maske temi etmek zorunda olacak. Böylelikle eczanelerdeki yoğunluk azaltılacağından bulaşma riski de düşecek.

Ücretsiz maske nasıl alacak?

Dünya genelinde etkisini sürdüren coronavirüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Tedbirler çerçevesinde Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamayla 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske verilmesine karar verilmişti. Ücretsiz maske temin etmek isteyen vatandaşlar eczanelere giderek T.C. kimlik numaralarını ve cep telefonu numaralarını sisteme kaydedecekler. Buna göre gelen kodu bildiren vatandaşlar ücretsiz maskeden yararlanabilecek.

Kod gelmeyenler eczaneye gidecekler

İşyerlerine ücretsiz maske nasıl dağıtılacak?

Başvuru yapmasına rağmen SMS kodu gelmeyen vatandaşlar eczanelere ücretsiz maske için başvuru yaptığında kimlik doğrulamasından sonra ücretsiz maske alabilecek.

Sağlık Bakanlığı, 10 ve üzeri personel çalıştıran işletmelere ücretsiz maske dağıtma kararı almıştır. Söz konusu karar çerçevesinde kentlerin sanayi ve ticaret odalarıyla irtibata geçildi. Odaların hazırladığı üye listeleriyse valiliklere iletilmiştir.

Valiliğin topladığı listelerde bulunan işletmelere Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından maskeler ulaştırılacaktır.

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