İşçi rapor parası nasıl hesaplanır? Kaç günlük raporlara rapor parası ödenir?

İş kazası, meslek hastalığı ya da annelik durumlarında çalışanlara yetkili hekim tarafından istirahat verilmektedir. Çalışanlar, bu istirahat süresi içerisinde çalışamadığı günler için SGK tarafından rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneği almaktadır.

Geçici iş göremezlik ödeneği alma şartları nelerdir?

İş kazası ya da meslek hastalığı sebebiyle çalışamayan sigortalıya (iş göremedikleri sürece prim ödeme gün sayısı şartı aranmaksızın ilk günden itibaren) her gün için;

Hastalık nedeniyle iş göremez durumda olması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içerisinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş ve raporun başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermiş olması koşuluyla geçici iş göremezliğin 3.gününden itibaren her gün için;

Sigortalı kadının annelik durumu halinde, doğumdan önceki 1 yıl içerisinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş, istirahatlı olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması, istirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması, doğumun canlı ya da ölü olarak gerçekleşmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta daha ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödemesi yapılmaktadır.

Rapor parası hangi oranda ödenir?

Meslek hastalığı, iş kazası, hastalık ya da annelik durumunda verilen geçici iş göremezlik ödeneği;

Yatarak tedavi gören kişilere, prime esas günlük kazancının yarısı,

Ayakta tedavi gören kişilere, prime esas günlük kazancının üçte ikisi ödenmektedir.

Geçici iş göremezlik ödenek tutarı nasıl hesaplanır?

Geçici iş göremezlik ödenek tutarı; iş kazasının ya da doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı ya da hastalık durumunda iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki son 3 ay içerisindeki sigorta primine esas kazançlar toplamının ve bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır.

Prim ve ikramiye ödemeleri dikkate alınıyor ise ödeneğe esas alınacak günlük kazanç; ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, %50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan fazla olamaz.

İdare ye da yargı mercilerinde verilen karar ile yapılan ücret, ikramiye, zam, tazminat gibi ödemelerden, ödeneğin hesabına esas alınan 3 aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmaz.

Ödenek ne zaman ödenir?

Geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında:

Geçici iş göremezlik ödeneği, 7 iş günü içerisinde geçmiş süreler için sigortalıların kendilerine, kanuni temsilcilerine, vekillerine ya da sigortalının banka hesap numarasına veya PTT Bank şubelerine ödenmektedir. Geçici iş göremezlik ödemeleri, SGK anlaşmalı bankalar ile yapılmaktadır. 10 günü aşan istirahat süresinde ödemeler, asgari 10 günlük tutar kadar yapılmaktadır.

Ödeneğin ödenmesinde işveren tarafından yapılması gerekenler nelerdir?

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında, sigortalıya ait bazı bilgilerin işveren tarafından SGK’ya elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler şunlardır:

İstirahatlı olduğu dönemde iş yerinde çalışıp çalışmadığı,

Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda prim, ikramiye ve bu gibi ödemeler,

Sağlık hizmetine müracaat ettiği ya da istirahatın bağladığı tarih itibariyle prim ödeme halinin devam edip etmediği.

Ölü bebek dünyaya getiren işçiye geçici iş göremezlik ödeneği ödenir mi?

5510 sayılı kanun gereğince; analık sigortasından sigortalıya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Analık sigortasından, sigortalı kadına her çocuk için (yaşaması şartıyla) doğum tarihinde geçerli olan ve SGK yönetim kurulunun belirlediği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanan karar üzerinden emzirme ödeneği verilmektedir. Bu karara göre, çocuğun ölü doğması halinde emzirme ödeneği ödenmez, sadece geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Ancak bu durumun kesin olarak doktor raporu ile belgelenmesi gerekmektedir.

Kaç günlük raporlara rapor parası ödenir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, hastalık durumunda ilk 2 gün için rapor parası ödememektedir. Rapor parası, istirahatın 3.gününden itibaren ödenmeye başlanır. Geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde kişinin SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesiyle bildirilen son 3 aylık kazancına denk gelen günlük kazancın yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir. Bu tutardan vergi ve kesinti olmadan brüt tutar üzerinden ödenir.