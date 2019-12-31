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İşçinin ölüm tazminatı ödemesi ne kadardır? Ölüm tazminat parasından vergi kesintisi olur mu?

Herhangi bir iş yerinde çalıştığı esnada vefat eden işçinin ölüm tazminatı ne kadardır? Ölüm tazminatından SGK ve Gelir Vergi kesilir mi ? Soruları son günlerde gündemi oluşturanlar arasında yer almakta. Bu konu hakkında tüm detaylar...

31 Aralık 2019 Salı 10:39
İşçinin ölüm tazminatı ödemesi ne kadardır? Ölüm tazminat parasından vergi kesintisi olur mu?

İşçilerin ölümü halinde yasal mirasçılarına hangi ödemeler yapılacaktır? Ölüm tazminatı ne kadardır? Ölüm yardımlarından SGK ve gelir  vergisi kesintisi yapılır mı ?

 Kıdem tazminatı herhangi bir iş yerinde çalışırken hayatını kaybeden işçilerin varislerine yapılan önemli bir ödemedir.

Minimum 1 yıllık çalışma geçmişi var olan işçinin vefatı halinde geride kalan varislerine kıdem tazminatının ödenmesi iş hukukunun amir hükmüdür.

Vefat eden işçinin eşi ile çocuklarına SGK’ dan maaş verildiği de bilinmektedir. Varislere maaş verilebilmesi için 5 yıllık sigortalı ve 900 sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir.

Herhangi bir iş yerinde çalışırken hayatını kaybeden çalışanların alabildiği bir diğer ödeme şeklide ölün tazminatıdır.

İş hukukunun temel mevzuatı olan 4857 sayılı İş Kanunu’nda vefat yardımından bahsedilmemiş olması , bu konunun çok bilinmemesine ve bu sebepten işçilerin mağduriyetine neden olabilmektedir. Oysa 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda ölüm tazminatı ile ilgili hükümler yer almaktadır. Ve İş Kanunu’nda düzenleme yapılmadığı takdirde Borçlar Kanunu’ndaki hükümler geçerlidir.

 Borçlar Kanunu’nun 440. Maddesine göre;

  • 5 yıldan az çalışması bulunan işçilerin mirasçılarına 1 maaş,
  • 5 yıldan daha uzun süre çalışmış olan işçilerin mirasçılarına ise 2 maaş tutarında ölüm yardımı ödenmelidir.

Ölüm tazminatının hesaplamasında dikkate alınacak ücret ise işçinin aldığı son ücrettir.

Borçlar Kanunu’ndaki hüküm şu şekildedir:

“İşçinin ölümü

MADDE 440- Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.”

Bu maddeyle vefat yardımının hangi varise ödeneceği  “işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocukları , yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere “ şeklinde söylenmiştir.

İşçiye ayriyeten Toplu İş Sözleşmeleri ile farklı miktarlarda ölüm yardımı yapılabilmektedir. Ayrıca 696 sayılı KHK ile kadroya giren işçilere TİS ile ölüm yardımı yapılmaktadır.

İlgili madde şu şekildedir:

  • İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında; normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır. İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.

Peki ölüm yardımların SGK ve Gelir Vergisi kesintisi yapılır mı ?

 5510 Sayılı Kanun’un 80. maddesine göre personelin ölümü halinde verilen ölüm yardımları prime esas kazanca tabi tutulmaz. Diğer bir ifade ile çalışanlara ölüm halinde yapılan yardımlar miktarı ne olursa olsun SGK prime esas kazancın hesabında dikkate alınmayacaktır.

Bu husus İşveren Uygulama Tebliğinde de detaylı şekilde yer almaktadır;

“7.8.2- Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları

Ölüm, doğum ve evlenme hallerinde yapılan yardımlar, miktarı ne olursa olsun,  prime esas kazançların hesabında dikkate alınmayacaktır.

Sigortalının anne ve babası, eşi veya çocuğunun ölümü halinde sigortalıya verilen ölüm yardımı ile sigortalının evlenmesi veyahut çocuğunun olması halinde işveren tarafından yapılan doğum ve evlenme yardımları prime esas kazançların hesabına dahil edilmeyecektir.”

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. Maddesinde şöyle denilmektedir;

Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır:

1- (Değişik:18/1/2019-7162/2 md.) Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı;”

Yani işçiye verilen ölüm tazminatı ve yardımların gelir vergisinden ayrı  tutulması gerekmektedir.

Son Güncelleme: 31.12.2019 10:39
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