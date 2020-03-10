İşe girişte istenen sağlık raporu nereden nasıl alınır?

İş yeni başlayanlardan işverenler bazı belgeler istemektedir. Bu belgeler arasında işe giriş sağlık raporu da yer almaktadır. Tehlikeli veya çok tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerine girişte sağlık belgesi istenmektedir. Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ise işe giriş raporunu mutlaka istemektedir. Ayrıca bu rapor sadece işe girişte değil 6 ay veya 1 yıl sonra belirli periyotlarla çalışandan tekrar istenmektedir.

Sağlık Raporu Nedir?

İş yerinde çalışacak olan kişilerden istenen sağlık raporu kişinin çalışabilecek durumda olduğunu ve çalışmaya herhangi bir engelinin bulunmadığını gösteren belgedir. Eğer çalışanın herhangi bir rahatsızlığı ve kronik hastalığı bulunmuyorsa tek doktorun görmesi ve rapor vermesi yeterlidir. Kronik hastalığı olanlar veya tedavi edilemeyen bir hastalığı bulunanların 3 doktor imzası alması gerekmektedir.

Sağlık raporu heyet raporu ile karıştırılmamalıdır.

Sağlık Raporu Nereden ve Nasıl Alınır?

Bazı işyerlerinde sağlık raporu iş hekimi tarafından verilebilmektedir. Eğer sağlık raporu işyeri hekimi tarafından verilemiyorsa bu durumda aile hekimi veya devlet hastanelerinden kolayca sağlık raporu alabilirsiniz.

İşyeriniz sağlık ocaklarından alınacak olan sağlık raporunu kabul ediyorsa, kimliğiniz ile birlikte aile hekiminize gidiniz ve sağlık raporu almak istediğinizi belirtiniz. Aile hekimi sizi basit bir muayeneden geçirecektir. Eğer kronik bir rahatsızlığın yoksa sağlık raporu aile hekimi tarafından anında verilmektedir. İşyeri aile hekiminden alacağınız raporu kabul etmediğini bildirdiyse nereden rapor almanız gerektiğini de bildirmiştir. Sağlık raporu için kimliğiniz yeterli olacaktır.

Sağlık ocaklarının dışında devlet hastanelerinden de sağlık raporu alabilirsiniz. Bunun için ilk larak doktorunuzdan randevu almak. Randevu aldıktan sonra randevu gününde doktora gidiniz. Hangi doktora gidileceği hakkında bilgiyi hastanelerden alabilirsiniz.

Doktor sizi muayene ettikten sonra eğer ciddi bir sorun veya kronik bir rahatsızlık yoksa raporunuzu düzenler. Sıkıntılı bir duruma denk geldiyse sizden tahlil ve tetkikler isteyebilir. Sağlık raporu almak için kimliğinizin yanında olması yeterlidir. Rapor almak istediğinizi mutlaka belirtiniz. Sağlık raporları ücretsiz şekilde verilmektedir.

İş İçin Sağlık Raporu Almak Zorunlu Mu?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işe yeni başlayacak olan çalışanlar ile işyerinin durumuna göre belli periyotlarla sağlık raporu almak zorunludur. İşçinin özlük dosyasında bu raporun bulundurulması gerekmektedir.

İş sağlık raporu işyerinde çalışan sayısına göre işyeri hekimi tarafından da verilebilmektedir. İşyerinde 50 ve üstü çalışan varsa işyeri hekimi tarafından sağlık raporu verilebilir ve belli periyotlarla tekrar verilmesi gerekir.