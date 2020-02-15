İŞKUR ile Ankara'da büro memuru personel alım ilanları yayınlandı

İŞKUR, resmi intenet sitesi üzerinden iş ilanı yayınladı. Yayınlanan bu iş ilanına göre en az lise ve dengi okuldan mezun olan adaylar Ankara’nın çeşitli semtlerinde istihdam edebilecek. En az lise ve dengi okullardan mezun olan adaylar büro memuru alımları için iş ilanlarına başvurabilecek. İŞKUR tarafından yayınlanan duyurularda yer alan bilgiye başvuru yapabilecek adayların İŞKUR’a kayıtlı olması ve en az lise ve dengi okuldan mezun olması gerekiyor.

Aynı zamanda engelli büro memuru alımlarının da yapılacağı açıklanan resmi intenet sitesinde yer alan ilanlara www.iskur.gov.tr adresinden görebilirsiniz. İlanlara bu intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Büro memuru için başvuru yapacaksanız büro memuru kısmını seçin ve il kısmından da Ankara’yı seçmeniz gerekiyor. İş ilanları devamlı İŞKUR intenet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Size en uygun iş ilanı için intenet sitesini takip edin.