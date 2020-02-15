İŞKUR ile KPSS şartı olmadan 13 SYDV ve 53 il-ilçe belediyesi 670 personel alımı yapacak!

İŞKUR, resmi intenet sayfası üzerinden ilan yayımladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 13 SYDV yardım kuruluşunun ve 53 il ve ilçe belediyesinin personel alım ilanını yayınladı. Türkiye İş Kurumu resmi intenet sayfası üzerinden yayımlanan ilanda kurum dışı kamu işçi alımı kategorisi de yer almaktadır. Bu kategoride yayınlanan toplam 66 adet iş ilanına göre sosyal yardım kuruluşlarında ve belediye kadrolarında istihdam edilmek üzere memur ve işçi alımları yapılacak. KPSS şartsız toplam 670 personel alımı gerçekleştirilecek.

Personel Alımı Hangi Mesleklerden Olacak?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kuruluşlarına ve belediyelere en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu düzeylerinde personel alımı yapılacak. Farklı meslek gruplarında personel alımları sağlanacak ve en fazla personel alımı güvenlik, temizlik, büro memuru, nitelikli işçi, şoför mesleklerinde olacak. Bazı belediyeler vasıfsız işçi alımı da gerçekleştirecek.

İŞKUR İlanına İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş ilanları İŞKUR resmi intenet sayfası üzerinden yayınlanmıştır. Her bir ilanın içerisinde başvuru yeri ve başvuru tarihleri yer almaktadır. İlanlar hakkında bilgi edindikten sonra intenet üzerinden size en uygun iş ilanına başvuru yapabilirsiniz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veya belediyeye giderek bizzat başvuru yapmanız da mümkün.

Personel Alımı Yapan Kurumlar ve Alım İlan Tarihleri

-İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Per. San. Tic. A.Ş. engelli alım ilanı 16.02.2020

-İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. engelli alım ilanı 22.02.2020

-Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Per. Hiz. Ltd. Şti. : Alım ilanı 14.02.2020

-Muğla Muttaş Personel Alımı: 02.03.2020

-Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Personel alımı: 13.02.2020

-İstanbul İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fab. San. Tic. A.Ş. Personel Alımı: 17.02.2020

-Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. Personel alımı: 15.02.2020

-İzmir Tire Belediyesi Per. A.Ş. Personel Alımı: 12.02.2020

-Kastamonu SYDV Pers. Alım tarihi: 14.02.2020

-Kırklareli Çakıllı Belediyesi Per. Ltd. Şti. Personel Alımı: 12.02.2020

-Tunceli Hozat SYDV Pers. Alımı tarihi: 12.02.2020

-İstanbul İSTON İstanbul Beton Elemanları Hazır Beton Fab. San. Tic.A.Ş. alım tarihi: 16.02.2020

-Zonguldak Kdz. Ereğli SYDV Alım tarihi: 12.02.2020

-İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. alım tarihi: 27.02.2020

-Bursa Keles SYDV alım tarihi: 12.02.2020

-Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. alım tarihi: 14.02.2020

-Afyonkarahisar Afjet Afyon Jeo. Elek. Üre. Tes. Tur. San. Tic. A.Ş. alım tarihi: 12.02.2020

-Manisa ALBELTAŞ San. Tic. A.Ş. personel alım tarihi: 12.02.2020

-Konya Cihanbeyli Bel. Yılmaz Hizm. Taah. Peyzaj Mim. Pet. San. Tic. Ltd. Şti personel alım tarihi: 12.02.2020

-Bursa Osmangazi Belediye Pers. A.Ş. personel alım tarihi: 14.02.2020

-İstanbul Mateğ Eğit. ve Dnş. Hizm. A.Ş. alım tarihi: 21.02.2020

-Çankırı Atkaracalar SYDV Pers. Alımı: 21.02.2020

-Ağrı Doğubayazıt KHGB Pers. Alımı: 16.02.2020

-İzmir Çeştur Ltd. Şti. alım tarihi: 14.02.2020

-Kütahya SYDV Pers. Alımı tarihi: 17.02.2020

-Bartın SYDV Pers. Alımı: 13.02.2020

-Eskişehir Espark Temz. A.Ş. alım tarihi: 12.02.2020

-Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı: 02.03.2020

-Kırşehir Akpınar SYDV Pers. Alımı: 17.02.2020

-Rize İyibelsan Tic. Ltd. Şti. alım tarihi: 13.02.2020

-Mersin Büyükşehir Kült. Sanat Ulş. Tic. A.Ş. personel alımı: 13.02.2020

-Eskişehir Tepebaşı Turz. Sağ. İnş. San. Tic. A.Ş. personel alımı: 12.02.2020

-Çanakkale Kentsel Hiz. Tic. A.Ş. personel alımı: 17.02.2020

-Afyonkarahisar Çıkrık Temizlik ve Taş. Pet. Tic. Ltd. Şti. alım tarihi: 17.02.2020

-Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık Pet. Temizlik Ltd. Şti. alım tarihi: 15.02.2020

-Ardahan Arbel Tur. Tic. Ltd. Şti. alım tarihi: 17.02.2020

-Erzincan Otlukbeli SYDV Pers. Alımı: 14.02.2020

-Eskişehir Espark Park Bahçe Temizlik. A.Ş. alım tarihi: 13.02.2020

-Kocaeli Kar Bel Pers. A.Ş. :12.02.2020

-İstanbul Pers. Yönt. A.Ş. : 16.02.2020

-Kastamonu Küre SYDV Pers. Alımı: 14.02.2020

-Kayseri Yeşilhisar İmar A.Ş.: 14.02.2020

-İstanbul Pers. Yön. A.Ş. : 16.02.2020

-Aydın Çipaş Hiz. Taah. Tic. A.Ş. : 14.02.2020

-Ankara Anfa Altınpark İşl. Ltd. Şti. : 12.02.2020

-İzmir İzenerji İnsan Kayn. Bak. Turz. Tic. A.Ş. : 17.02.2020

-Tokat Horoz Tepesi Tic. Ltd. Şti. : 12.02.2020

-Samsun Çarşamba SYDV Per. Alımı: 14.02.2020

-Konya Karapınar SYDV Pers. Alımı: 12.02.2020

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Otopark Ulaş. Tic. A.Ş. alımı: 16.02.2020

-Burdur İl Özel İdaresi Personel Ltd. Şti. alımı: 20.02.2020

-Nevşehir Karapınar Belediyesi Pers. Ltd. Şti. Alımı: 12.02.2020

-Antalya Falez Çev. Yön. Dnş. Tur. Tic. A.Ş. Alımı: 14.02.2020

-İstanbul İspark A.Ş. Alımı: 12.02.2020

-Trabzon Düzköy SYDV Pers. Alımı: 12.02.2020

-Kütahya Seyitömer Belediyesi Pers. Ltd. Şti. Alımı: 12.02.2020

-Manisa Besot Belediyesi Müş. Hiz. Ulş. Sos. Tic. A.Ş. Alımı: 13.02.2020

-Ankara Anket A.Ş. Pers. Alımı: 13.02.2020

-Bursa Belkar Tem. Tur. Akar. Tic. Ltd. Şti. Alımı: 17.02.2020

-Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Pers. Ltd. Şti. Alımı: 24.02.2020

-Van Gevaş Belediyesi Başkanlığı Pers. Alımı: 13.02.2020

-İstanbul Kiptaş Ulaşım. Tic. A.Ş. Alımı: 17.02.2020

-İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. Tic. A.Ş. Alımı: 13.02.2020

-Giresun Bulancak Beton Enerji İnş. Tic. A.Ş. Alımı: 13.02.2020

-Manisa Albeltaş Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş. Alımı: 16.02.2020

-Diyarbakır Eğil SYDV Başkanlığı Pers. Alımı: 13.02.2020