İŞKUR iş arayan kayıt belgesi nedir, ne işe yarar?

İŞKUR İŞ ARAYAN KAYIT BELGESİ NASIL ALINIR VE NE İŞE YARAR?

İŞKUR iş arayan kayıt belgesi, kişinin aktif yani olası iş araması durumunda veya pasif olması durumunu görüntülenmesini sağlayan bir belgedir. 2017 yılında yapılan İŞKUR kayıt belgesi uygulaması sayesinde firmaların İŞKUR kaydının teyit edilmesi için açılmıştır. İŞKUR iş arayan kayıt belgesini alabilmek için çeşitli bazı kanallar belirlenmiş ve belgeyi alabilmek için bu şartlarla birlikte istenilen belgelerle başvuru yapmak gerekmektedir.

İŞKUR İŞ ARAYAN KAYIT BELGESİ NEREDEN ALINIR?

İŞKUR kayıt belgesini alabilmek için belirlenen kanallar şunlardır;

İŞKUR müdürlükleri

İŞKUR resmi intenet sitesi

E-Devlet Kapısı

İŞKUR İŞ ARAYAN KAYIT BELGESİ NEDİR?

İŞKUR iş arayan kayıt belgesi, İŞKUR aracılığıyla tahsis edilen özel bir belge olmakla birlikte bu belge sadece İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlara verilmektedir. İŞKUR kayıt belgesi, kişinin İŞKUR bünyesinde aktif olarak iş aradığı bilgisinin yer aldığı belgedir. İşletme sahipleri bu aktiflik durumunu bu belge sayesinde görebilir ve bu belgeyi gerektiği taktirde talep edebilir.

İŞKUR KAYIT BELGESİ NEDEN GEREKLİDİR?

İŞKUR kayıt belgesi, firmalar tarafından işyerine herhangi bir işçi alınacağı zaman, iş arayan tarafından istenilen bir belgedir. Bu proje devlet tarafından 2017 senesinde kayıtlı istihdamı arttırmak ve sayısını belirlemek için yapılmıştır. İŞKUR üzerinden iş arayan vatandaşları istihdamını sağlayan firmalar tarafından bazı teşvikler sağlanmaktadır.

Firmaların bu istihdam ettikleri her sigortalı vatandaş için devlet tarafından 6 ay destek sağlanmaktadır. Sağlanan bu destek işçinin 6 aylık sigortasını karşılar.

İŞKUR İŞ ARAYAN KAYIT BELGESİ E-DEVLETTEN NASIL ALINIR?

İŞKUR kayıt belgesi işletme tarafından İŞKUR’a kayıtlı vatandaş işe aldıklarında ispatlamalarını sağalayacağı için işverenlerce talep edilmekte.

İŞKUR iş arayan kayıt belgesini edinebilmek için birçok yol bulunmakta. En fazla kullanılan yöntem olan Türkiye İş Kurumunun resmi intenet sitesine giriş yaparak çıkartmaktır. İŞKUR iş arayan belgesini edinebilmek için yapmanız gerekenler ;

Öncelikle İŞKUR sistemine üye olmak gerekmektedir. Linke tıkladıktan sonra üyeliğiniz bulunmuyorsa öncelikle “İş Arayan” kısmında bulunan “Üye Ol” sekmesine tıklamanız gerekmektedir.

Sistem üyelik için öncelikle Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanmasını talep etmektedir.

Ardından bazı kişisel bilgileriniz talep edilecektir.

Kişisel bilgilerinizi ve güvenlik kodunu girdikten sonra ileri sekmesine tıklamak gerekmektedir.

Sisteme üye olduktan sonra özgeçmiş gibi bazı kısımları doldurmanız gerekecektir.

Ardından profiliniz üzerinden iş arayan kayıt belgenizi temin edebilirsiniz.

İŞKUR KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İŞKUR kayıtları, belli bir süre sonunda pasif hale gelmektedir. İŞKUR üzerinden iş arayan kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli detaylardan biriside İŞKUR iş arayan belgelerinin aktif veya pasif durumda olduğunun bu belge üzerinde görünmesidir. İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen vatandaşlar için, firmanın devlet tarafından 6 aylık sigorta desteği alabilmesi için, işe alınan kişinin belgesinde aktif durumda olmasıdır.

Vatandaşlar İŞKUR kayıtlarının aktiflik süresini sisteme kaydını yaptırdıktan itibaren iki yıllık bir süresi bulunmaktadır. Buna ek olarak eğer kaydınızın pasif olarak görünmesi, kaydınızın silindi demektir. İŞKUR bünyesinde iş arayan kişilerin kaydını aktif duruma getirmeleri için yapmaları gerekenler şunlardır;

İŞKUR resmi intenet sayfası üzerinden “İş Arayan” sekmesi altındaki “Giriş” kısmına tıklanması gerekmektedir. Ardından “Arama Durumu” menüsüne tıklanarak iş arama kaydını aktifleştirme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

İkinci seçenek Türkiye İş Kurumu ile irtibata geçmektedir. Türkiye İş Kurumu yetkilileri ile görüşme sağlayıp iş arama kaydının aktifleştirilmesini talep etmek gerekmektedir. Kısa süre içerisinde kayıt aktifleştirilmektedir. Bu seçenek için kuruma gitmeye gerek bulunmamaktadır. İŞKUR irtibat kanalları kullanılarak da kayıt aktifleştirme işlemi sağlanabilmektedir.

İŞKUR İŞ ARAYAN KAYIT BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR kayıt belgesini alabilmek için belirlenen gerekçeler şunlardır;

İŞKUR iş arayan kayıt belgesi edinebilmek için gerekli ilk şart, İŞKUR kurumuna kayıtlı olmaktır. Kurum kayıtları resmi intenet sitesi üzerinden ve kurum müdürlüklerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.

Başvuru sahibinin 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Askerlik görevini yerine getiren kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

İŞKUR İŞ ARAYAN KAYIT BELGESİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR iş arayan kayıt belgesini kişi tek başına oluşturamaz. Gerekli oaln kişisel bilgilerin yanı sıra İŞKUR aktiflik durumunun da yazılı olduğu bu belgeyi almak için haberimizde belirttiğimiz gibi İŞKUR iş arayan kayıt belgesi edinebileceğiniz kanallardan birisini kullanarak talep etmeniz gerekmekte.