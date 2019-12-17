İşsizlik maaşı nasıl alınır? Kimler işsizlik maaşı alır? İşsizlik maaşı şartları

İşsiz kalan vatandaşların işsizlik maaşı alma hakkı vardır. İşsiz kalan vatandaşlar bu maaş sayesinde nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. İşsiz kalan kişiler İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında gereken şartlarını sağlamaları halinde bu maaşı alma hakkını elde eder. İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında vatandaşların alacağı maaşlar da belirlenmiştir.

İşsizlik Maaşı Ne İşe Yarar?

İşsizlik maaşı işsiz kalan kişiye iş buluncaya kadar yardım sağlar. İşsizlik maaşı sayesinde temel ihtiyaçlar karşılanabilir. İşsizlik maaşı sürekli verilmez ve maaşın ödenme süresi yönetmelikte belirlenmiştir.

İşsizlik Maaşı Kimlere Verilir?

İşsizlik maaşı iş sözleşmesi kapsamında çalışan sigortalı vatandaşlara, sandıklara bağlı olan kişilere, çalışma vizesi olan yabancılara verilmektedir. Bu yardımı alabilmek için iş sözleşmesinin işveren tarafından iptal edilmesi gerekmektedir. İş akdi sonlandırılan kişinin son 120 gün içerisindeki priminin eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca son 3 sene içerisinde minimum 600 gün işsizlik sigortası primlerinin ödenmesi zorunludur.

İş akdi sonlandıran kişinin 30 gün içerisinde işsizlik ödeneği için İŞKUR’a başvuru yapması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşı almak için kişinin kendi rızası dışında işsiz kalması gerekmektedir. Desteklerden yararlanmak için sigortalı olarak çalışan kişinin son 120 günlük sürede sözleşmeye bağlı olması gerekmektedir. İşi sonlandıran kişinin son 3 sene içerisindeki minimum 600 gün primlerinin ödenmesi gerekir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş akdi sonlandıran kişinin iş kalmasından başlayarak 30 gün içerisinde ödenek için İŞKUR’a başvuru yapması gerekir.

İşsizlik maaşı için gereken şartları sağlayan kişilerin işsiz kalmalarından itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuru yapması gerekmektedir. İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR şubelerinden veya intenet üzerinden yapılabilmektedir.

İşsizlik ödeneği alacak kişilerin iş bulması halinde çalışmaya hazır olması gerekmektedir. Başvurularda kişilerden iş aradıklarına dair kayıt yapılmaktadır.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süre Verilir?

İşsizlik maaşı ödemeleri belli bir süreliğine yapılmaktadır. Yardımın verileceği süre yönetmelikte belirtilmiştir. Ödeneğin ne kadar verileceği belirlenirken çalışanın işten çıkarıldığı tarihten önceki son 3 sene ne kadar çalıştığına bakılır.

600 gün sigortalı olarak çalışan ve işsiz kalan kişilere 6 ay boyunca işsizlik maaşı ödenmektedir.

900 gün kadar sigortalı olarak çalışan ve prim ödemesi yapılan işsizlere 240 gün boyunca ödeme yapılmaktadır.

1080 gün kadar sigortalı çalışan ve primleri ödenen kişilere 300 gün boyunca ödeme yapılmaktadır.