İstanbul 2020 Garaj indirim günleri adres ve tarih bilgileri

Yeni yıla girilmesiyle birlikte büyük indirimlerin yapıldığı Garaj Günleri için meraklı bekleyiş daha da arttı. Özellikle alışveriş çılgınları Garaj Günlerinde indirimlerin peşinden koşuyor. En büyük alışveriş çılgınlığı özellikle İstanbul’da yapılan Garaj Günleri’nde yaşanıyor. İstanbul’da her sene düzenli olarak alışveriş merkezlerinde ve markaların merkezilerinde “Garaj Günleri” düzenleniyor.

Starcity Garaj Günleri

Starcity AVM Garaj Günleri 30 Kasım 2020 tarihinde başlayacak. İndirim günleri 15 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek.

Flo Garaj Günleri

Depositi Garaj Günleri

Geçtiğimiz en büyük Garaj Günleri indirimini yapan marka Flo oldu. Flo’nun garaj günleri İstanbul Bağcılar’daki merkez binada 5 – 28 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

İstanbul Avrupa yakasındaki en işlek yerlerden olan Depositi Outlet’in Garaj Günleri 6 Nisan’da başlayacak. Senede iki kere düzenlenen organizasyon alışveriş merkezinin otopark katında yapılacak. organizasyon 21 Nisan 2020’e kadar devam edecek. Depositi Outlet Garaj Günleri’nde Hummel, Opmar Optik, Boyner, Bambi, Tefal, Nike Factory Store, Adidas, Altınyıldız, Mavi, Boyner Outlet, Hotiç, LC Waikiki gibi pek çok marka büyük indirimler yapacak.

212 Outlet Garaj Günleri

212 Outlet Garaj Günleri yılda iki defa ilkbahar ve sonbaharda yapılıyor. Sonbahar Garaj Günleri 21 Eylül’de başlayacak ve 6 Ekim’e kadar sürecek. İlkbahar Garaj Günleri ise 27 Mart’ta başlayacak ve 7 Nisan 2020’e kadar sürecek. Organizasyonda dünyaca ünlü pek çok marka otopark alanında indirimlerle müşterilerini bekliyor olacak.

212 Outlet Adresi: Atatürk Havalimanı Yolu Mahmut Bey Çıkışı