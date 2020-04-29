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İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe sahra hastaneleri ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni hastaneler ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe sahra hastaneleri ne zaman açılacak? İşte yeni hastaneler ile ilgili tüm ayrıntılar…

29 Nisan 2020 Çarşamba 19:15
İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe sahra hastaneleri ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Nisan tarihinde yapılan açıklama kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de 1000 yataklı hastaneler yapılacağı ifade edildi. Açıklama sonrasında bu bölgelerdeki inşaatlar hız kesmeden devam ediyor.

Koronavirüs salgını kapsamında salgın hastanesi formunda inşa edilen hastanelerin 1008 yataklı olacağı ifade edildi. 9 Nisan’da başlayan çalışmaların 24 Mayıs tarihinde son bulması planlananlar arasında yer alıyor. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi’nde olacağı belirtilen salgın hastanelerinin deprem, salgın ve afetlerde hizmet vermesi amaçlanıyor. İnşa çalışmalarında toplamda 8.000 kişi görev yapıyor ve 3 vardiya şeklinde çalışmalar devam ediyor.

184.000 metrekare alanda inşa edilen hastanelerin 70.000 metrekare kapalı alana sahip olacağı ve 1008 odanın her birinin yoğun bakıma dönüştürülebilecek şekilde tasarlandığı belirtildi. Hastaneler bittiğinde ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonları ile tam teşekküllü olacakları ifade ediliyor.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 19:15
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