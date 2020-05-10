İstanbul Bağdat Caddesinde insan seli

İstanbul’da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar İstanbul’da kalabalık mekanlar yine doldu taştı. En kalabalık olan mekan Bağdat caddesi olurken konu ile ilgili röportajlarda vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Pek çok vatandaş röportajda “corona morona kimsenin taktiği yok.” Dedi.

Virüse rağmen Bağdat caddesinde ciddi bir insan kalabalığı vardı. Virüse rağmen ısrarcı olan vatandaşlara bazı vatandaşlardan tepki gelse de kimse evlerine girmedi.

Gülsen Yılmaz isimli bir vatandaş konu ile ilgili, “Sıcağı görüp sokaklara akın ettiler. Ben de çiçek alıp evime gideceğim, anneme göndermek için. Ben çok takip ediyorum. Yaşlıların hepsi sokakta hani bunlara yasaktı. Çoğunu uyarıyorum ama ‘çok sıkıldık’ diyorlar. Biraz daha sabır etmemiz gerekior. yoksa daha kötü olur. Corona var ve insanlar hala dışarıdalar. Niçin kendilerini korumuyorlar anlamıyorum. Uzun zamandan sonra ilk kez çıkıyorum ben de. Hiç korku da yok, Corona moronayı da kimsenin taktığı yok. Çok acı bir şey” diye konuştu.

Maske takmadan dışarı çıkan bir genç, “Artık evde oturmaktan sıkıldık. Mecburen böyle hava almaya çıkıyoruz. Yapacak bir şey yok, herkes sıkıldı. Maskesiz çıktım ben de ama unuttum evden çıkarken. Şimdi dönüp alacağım”

Tepkisini dile getiren vatandaş normalleşme sürecinde büyük sıkıntıların da dile geleceğini savundu. Öte yandan eşi ile alışverişe çıkan bir vatandaş ise “ihtiyaçlarımızı almak için buradayız. Hafta sonu zaten evde olacağız çünkü yasak var.” Dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:20