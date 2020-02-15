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İstanbul depreme hazır mı? İstanbul'da olası depremde en tehlikeli bölgeler neresi?

Ülkemizin farklı bölgelerinde depremlerin arka arkaya kendini hissettirmesi ile beraber özellikle İstanbul’daki vatandaşlar endişeli sorularını internette aratmaya başladılar. Peki İstanbul depreme hazır mı? İstanbul'da olası depremde en tehlikeli bölgeler neresi? İşte İstanbul’daki deprem önlemleri hakkındaki tüm ayrıntılar…

15 Şubat 2020 Cumartesi 17:04
İstanbul depreme hazır mı? İstanbul'da olası depremde en tehlikeli bölgeler neresi?

Ülkemizde son zamanlarda kendini gösteren depremlerin ardından vatandaşlar İstanbul’da bir deprem yaşanması durumunda nasıl bir manzarayla baş başa kalacaklarını merak ediyorlar. Son olarak Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremler ardından birçok kaybın yaşanması özellikle İstanbul bölgesindeki vatandaşları endişelendirdi. Prof. Dr. Süleyman Pampal İstanbul’da bir deprem beklendiği yönünde bazı açıklamalarda bulundu.

Milli Gazete’de yapılan habere bakıldığında Türkiye çapında son dönem içinde yaşanan 6.8 seviyesindeki depremde 39 kişi hayatını kaybetti. Toplamda 1607 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Benzer bir depremin İstanbul gibi büyük ve kalabalık bir şehirde yaşanması, akıllara oldukça kötü ihtimalleri getirdi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, İstanbul’da deprem durumları ile ilgili sorulan soruları yanıtladı.

İstanbul’da Yerleşim Yerlerinin Altında Aktif Fay Hatları Var mı?

Pampal, İstanbul’da direkt yerleşim yerleri altından geçen aktif bir fay hattı bulunmadığını ancak İstanbul’u risk altına alan hattın Kumburgaz açıklarında yer alan Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğunu dile getirdi.

İstanbul’da Deprem Olsa En Tehlikeli Bölgeler Nereler?

Prof. Dr. Süleyman Pampal bu soruya şu şekilde yanıt verdi;

"Asıl tehlike arz eden bölgeler Kemerburgaz açıklarındaki tehlikeli faya yakın olan Avrupa Yakası sahil kesimidir. Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri, Beylikdüzü bölgeleri yakın olması hasabiyle en çok etkilenecek bölgeler olarak gözleniyor. Olası depremde bu bölge etkilenmekle beraber sadece bu bölgeyi değil tabi ki İstanbul genelini de etkileyecek."

İstanbul Depreme Hazır Değil

İstanbul’da 2000 senesinden önce inşa edilmiş olan 2 milyon adet evin risk altında olduğu düşünülüyor. 2011 senesinde yaşanan ve 601 kişinin vefat ettiği Van depremi ardından Türkiye depremin ne kadar ciddi bir afet olduğunu görmüş ve sonrasında kentsel dönüşüm hareketleri başlamıştır. Ancak halihazırda içinde bulunulan duruma bakıldığında müteahhitlerin pek çoğu gerçekten iyi kazanç getirmeyen binaların yenilenmesini üstlenmedikleri görülmektedir. Bu bağlamda İstanbul’da halen pek çok konut depreme karşı yıkılma riski taşıyor.

Son Güncelleme: 15.02.2020 17:04
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