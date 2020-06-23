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İstanbul Esenyurt'ta Sel Felaketi Yaşandı. 1 Kişi Sel Sularında Yaşamını Yitirdi

İstanbul Esenyurt'ta sağanak yağış sonrasında sel felaketi yaşandı. Yaşanan felakette 1 kişi yaşamını yitirdi.

23 Haziran 2020 Salı 23:17
İstanbul Esenyurt'ta Sel Felaketi Yaşandı. 1 Kişi Sel Sularında Yaşamını Yitirdi
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İstanbul'da bugün büyük bir felaket yaşandı. Aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar sonrasında birçok binanın çatısı uçtu. Bodrum katlara su bastı. Felaket etkisini en çok Esenyurt'ta hissettirdi. Esenyurt'ta bir binanın çatısından düşen parçalar 7 tane aracı telef etti. Yoldan geçen iki vatandaşımız ise yaralandı. Toprak kayması sonucu bir kadın sel sularına yakalandı. Kadını etraftaki vatandaşlar kurtardı. Birçok binanın bodrum katına su bastı. Bodrumlarda mahsur kalan vatandaşlar oldu. Bodrum katta sıkışan engelli vatandaş kurtarıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri tüm binaları dolaşarak mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Felaketi yerinde inceleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta 30'lu yaşlarda Suriyeli bir kişinin vefat ettiğini duyurdu.

Esenyurt'a bağlı Aşık Veysel Caddesi'nde bulunan özel bir işyerinin çatısında bulunan demir parçalar, aşırı yağış ve kuvvetli rüzgardan dolayı sokaklarda bulunan araçların üzerine düştü. Olayda 7 tane araç zarar görürken yoldan geçen iki vatandaşımız da yaralandı. Yağış bir süre sonra doluya dönüşürken, olayların yaşandığı bölgelere çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

1 Kişi Yaşamını Yitirdi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından dün yapılan hava tahminlerinde İstanbullular uyarılmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi  Ali Yerlikaya, ''Yağmur özellikle öğlenden sonra etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da daha önce nadiren gördüğümüz 2 adet hortum oluştu. Esenyurt'ta birçok binanın kot seviyesindeki katlarını su bastı. Bu suyun seviyesi 120 santimetreye kadar ulaştı. Çatalca'da da bu tip olaylar yaşandı. Beylikdüzü ilçemizde de bazı noktalarda su basmaları yaşandı. Çatalca'da yaralanan 2 vatandaşımız hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü'nde de 2 vatandaşımız hastanede tedavi görüyor. Esenyurt'ta da 4 tane Suriyeli kardeşimizde hastanede tedavi altına aldık. Başhekimden aldığım bilgilere göre maalesef 30'lu yaşlarda Suriyeli bir kardeşimizi kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum'' dedi.

Fuat Oktay Detaylı Bilgi İstedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı telefonda arayarak detaylı bilgi istedi. Fuat Oktay, Vali Yerlikaya'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Tüm kurumların görevinin başında olduğunu söyleyen Oktay, felaketten etkilenen bölgelerde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İmamoğlu Açıklama Yaptı

Felaketi yerinden incelemek için Esenyurt'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, incelemelerin ardından kamuoyuna açıklamalar yaptı. Sel felaketinin hasara yol açtığı yerlerde geçmişten beri altyapı sorunları olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, ''Daha önce Esenyurt Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmelerde bu bölgelerin en riskli bölgeler olduğunu belirlemiştik. Burada şantiyemizi kurmuştuk. Derenin sebep olacağı baskınların bir an evvel giderilmesi için çalışmalarımızı başlattık'' dedi.

İstanbul Valiliği Açıklama Yaptı


İstanbul'daki felaket hakkında basın açıklaması yapan İstanbul Valiliği, şu açıklamada bulundu:

''İstanbul'da özellikle öğlenden sonra etkisini göstermeye başlayan yağış sonrasında İstanbul'da daha önce nadiren gördüğümüz 2 adet hortum oluştu. Ayrıca sel, rüzgar ve yıldırım düşmesi yaşandı. Esenyurt'ta birçok binanın kot seviyesindeki katlarını su bastı. Bu suyun seviyesi 120 santimetreye kadar ulaştı. Çatalca'da da bu tip olaylar yaşandı. Beylikdüzü ilçemizde de bazı noktalarda su basmaları yaşandı. Çatalca'da yaralanan 2 vatandaşımız hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü'nde de 2 vatandaşımız hastanede tedavi görüyor. Esenyurt'ta da 4 tane Suriyeli kardeşimizde hastanede tedavi altına aldık. Tüm kurumlarımız görevini yapmak üzere bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.''

1 Çocuk Son Anda Kurtarıldı

Sel sularının bodrum katlarını bastığı bir mahallede, sel sularına kapılan bir çocuk etraftaki duyarlı vatandaşlar sayesinde kurtarıldı. Mahallede yaşayan çocuğun hızlı bir şekilde çıkarılarak sulardan uzaklaştırıldığı belirtildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Açıklama Yaptı

Yaşanan felaket hakkında açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ''Evlerimizde çok şükür ki kimse mahsur kalmadı. Tüm ekiplerimiz yağmur başladığı andan itibaren bölgeye gitti. Şu an derenin su seviyesi düştü ve tahliye çalışmaları başladı. Ekiplerimiz en son eve kadar çalışmalarını kesintisiz sürdürecek'' dedi.

Toprak Kayması Yaşandı

Esenyurt'ta konteynırların bulunduğu yüksek bir yerde toprak kayması meydaba geldi. Ağır konteynırların toprakla birlikte sokaktaki araçlara düşmesi sonucu araçlarda ciddi hasarlar meydana geldi.

Bir Kadın Sel Sularına Kapıldı

Esenyurt'ta yaşanan sel felaketinde sokakta yürüyen bir kadın sel sularına kapıldı. Kadını yoldan geçen duyarlı vatandaşlar son anda kurtardı.

Yollar Göle Dönünce Araçların Tepesine Çıktılar

Esenyurt'a bağlı Pınar Mahallesi'nde yollar adeta göle döndü. Mahallede bir sokakta yollardaki su seviyesinin artması sonucu bir dolmuş sular içinde kaldı. Dolmuşun içindekiler dolmuşun tepesine çıkarak yardım bekledi. Birçok taksi ve araç sular altında kaldı. Dolmuşun tepesindeki vatandaşlar uzun bir süre yardımın gelmesini bekledi. Su seviyesinin düşmesinin ardından otobüsün tepesinden indiler. İstanbul'da daha önce böyle bir felaket yaşanmamıştı. Bir daha bu tür olayların yaşanmamasını diliyor, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.


Son Güncelleme: 23.06.2020 23:17
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