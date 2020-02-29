İstanbul Nöbetçi Noter Listesi 29 Şubat Cumartesi – 1 Mart Pazar Bu Hafta Sonu Anadolu ve Avrupa Yakasında Hangi Noterler Açık?

29 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günü İstanbul’da hizmete devam edecek olan nöbetçi noterler belli oldu. Türkiye Noterler Birliği tarafından başlatılan nöbetçi noter uygulaması sayesinde noterlerin hafta sonunda da hizmet vermesi sağlanıyor.

Nöbetçi noterler Cumartesi ve Pazar günü sabah 10:00 ila 16:00 arasında çalışmaktadır. Bu hafta sonunda hangi noterlerin açık olduğunu öğrenmek isteyen kişiler https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/NobetciNoterBul.aspx adresi üzerinden adres bilgilerini girerek sorgulama yapabilir.

29 Şubat Cumartesi İstanbul Nöbetçi Noter Listesi

İstanbul’da Cumartesi günü toplam 9 noter hizmet verecek.

https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/NobetciNoterBul.aspx

1 Mart Pazar İstanbul Nöbetçi Noter Listesi

Pazar günü İstanbul’da toplam 9 noter hizmete devam edecek.

https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/NobetciNoterBul.aspx