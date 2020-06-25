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İstanbul şehir hatları vapur biletlerine korona virüs ayarı geldi

Korona virüs sonrası başlayan yeni normal hayatta İstanbul'da artan trafiğin sabah saatlerinde azalması için deniz yolculuğunun özendirilmesi amacıyla İBB tarafından şehir hatları bilet fiyatları 5 kuruş yapıldı

25 Haziran 2020 Perşembe 16:35
İstanbul şehir hatları vapur biletlerine korona virüs ayarı geldi
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Yaşanan korona virüs pandemi süreci sonrasında başlayan normalleşme ile birlikte megakent İstanbul'da özellikle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu artmaya başladı.

Bu kapsamda çalışmalarını tamamlanaya İstanbul Büyükşehir belediyesi artan trafiği azaltmak ve deniz yolculuğunun özendirilmesi için bir takım kararlar aldı.

BİLET FİYATI 5 KURUŞ

 Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nü (UKOME) tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıda vatandaşların deniz yolculuğuna özendirilmesi için İstanbul'da bazı şehir hatları vapurlarında bilet fiyatlarının 5 kuruşa indirilmesine karar verildi.

ADALAR ULAŞIMI MUAF

İndirimin geçerli olacağı hatlar ise Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş , Adalar hatları ise bu uygulamadan muaf.


İndirim 31 Ağustos tarihine kadar gün içinde sabah 10.00 ile 16.00 arasında geçerli olacak.

 

 

 


Son Güncelleme: 25.06.2020 16:35
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