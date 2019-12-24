İstanbul Toptancılar Çarşısı ne zaman açılır, ne zaman kapanır? İSTOÇ açılış, kapanış ziyaret ve çalışma saatleri

İstanbul’da ticaretin en fazla yapıldığı yer olan İstanbul Toptancılar Çarşısı bilinen adıyla İSTOÇ, her ay binlerce kişinin alışveriş yaptığı bir merkezdir. Bağcılar ilçesinde bulunan İSTOÇ ekonomi merkezi haline gelmiştir. Binlerce kişiye istihdam olan bu yer aynı zamanda çok büyük bir alan üzerine kurulmuştur.

Ekonomiye büyük katkılarda bulunan İSTOÇ’ta farklı birçok alandan malzeme satılmaktadır. Kırtasiye, ev eşyaları, plastik ve metal tüm eşyalar, ofis ve gıda malzemeleri, mobilya, sağlık ürünleri ve otomobile kadar pek çok çeşit bulunmaktadır.

İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) Çalışma Saatleri

İSTOÇ, haftanın 6 günü yani Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri hizmet vermektedir. Pazar günü hizmete kapalıdır. Bu 6 gün de sabah 06.30 da hizmete açılan İSTOÇ, akşam saat 21.00 da kapılarını kapatır.

İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) İletişim Adresleri

İSTOÇ, Kurban Bayramı’nın ve Ramazan Bayramı’nın ilk günlerinde, 1 Ocak günü hizmet vermemektedir. Diğer özel gün ve resmi tatillerdeyse açıktır.

Mahmutbey Mah. 54. Yol Sok. No: 3

34218 Bağcılar / İSTANBUL

Tel : 0(212) 659 45 00

yonetim@istoc.com.tr