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İstanbul ve Ankara beyaza bürünürken Doğu Karadeniz fırtınaya teslim

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre bugün hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalırken İstanbul ve Ankara'da kar yağışı olması bekleniyor. Yetkililer, Doğu Karadeniz'de beklenilen şiddetli fırtına için de vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:29
İstanbul ve Ankara beyaza bürünürken Doğu Karadeniz fırtınaya teslim

Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafında aktarılan hava tahmin raporu verilerine göre, İstanbul'da hava hafta içi parçalı ve çok bulutlu geçerken bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, cumartesi ve pazar günü ise karla karışık yağmurla karşı karşıya gelirken hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar düşcek. Şehir genelinde görülecek olan karla karışık yağmurun yanı sıra yüksek kesimlerde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Kar, Ankara'yı ise yarından itibaren etkilemeye başlayacak. Hava sıcaklıklarını birden düşmesinin ardından kar daha da etkili olurken Ankara’da hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar 1 derece dolaylarında olacağı belirtildi.

Meteoroloji verilerine göre ayrıca Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı verilirken bölgede güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 kilometre/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (100 kilometre/saat üzeri) beklendiği bildirildi.

Meteoroloji, Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji verilerine göre, Ülke genelininde ise hava durumun parçalı ve çok bulutlu olduğu görülürken  Marmara'nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

Son Güncelleme: 25.12.2019 15:29
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