İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111177
ALTIN
282.139
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7271
EURO
6.5768

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı için son tahminler

Aralık ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen henüz kar göremeyen İstanbullular İstanbul’da kar yağışının ne zaman başlayacağını merak ediliyor. “İstanbul'a kar ne zaman yağacak?” sorusunun cevabı ve kar yağışı için son tahminler haberimizde bulunuyor.

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:34
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı için son tahminler

Son günlerde Aralık ayı olmasına rağmen bahar havası yaşayan İstanbullular kar yağışının ne zaman başlayacağını ve havaların ne zaman soğuyacağını araştırıyor.

Hava sıcaklıkları ve karın ne zaman yağacağı konusundaki sorular hakkında Sözcü Meteoroloji Editörü Berk Cömert şu sözleri söyledi:

“Aralık ayı sıcaklık ortalamasına bakınca 8 buçuk dereceleri görüyoruz. Yarından sonra bir kaç derece daha artıyor sıcaklık. İstanbul, Kasım ayında da rekor kırdı. Bunun tabi bazı sonuçları da olacak.

Bu sonuçlar; hava sıcak gidiyor, kombiyi açmıyoruz gibi değil. Barajlardaki doluluk oranı gittikçe azalıyor. Son 15 günde yüzde 36'dan yüzde 34 buçuğa kadar indi. Bu hep böyle mi gidecek peki? Hayır, 1 hafta sonra havalar soğuyor.

İstanbul, Ocak ve Şubat aylarında yağış alıp, baraj doluluğunu sağlayan bir hava durumuna sahip. Türkiye'de Kasım’da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu haricinde sıcaklık ortalama seviyelerine yaklaşan yok. Hep mevsim normallerinin üzerinde. Genel olarak dünyada bir değişiklik var ve bu da küresel ısınmayla ilgili.

İlk karın bu haftalarda yağabileceğini düşünen Cömert, “Önümüzdeki hafta gelen soğuk hava sistemiyle beraber bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerine göre 24 Aralık'tan sonra gelecek soğuk hava sistemiyle beraber kar yağışı belirtileri başlıyor. Ufak bir basınç değişikliği bütün havayı etkileyebiliyor ancak Aralık ayının son haftası, Ocak ayının ilk haftası Türkiye'nin batısının gündeminde kar yağışı olacak.”

Sözlerinin devamına “Hafta sonuna kadar sıcaklıklar bir kaç derece artacak” diye devam eden Cömert, “Hava sıcaklıkları Ege'de Akdeniz'de 20 derecelere kadar çıkarken İstanbul'da da 18 dereceye kadar çıkabilir. Ancak cuma günü yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. Bununla beraber hafta sonu İstanbul ve çevrelerinde yağışlı bir hava hakim olacak. Sonrasında da soğuk hava dalgası geliyor” cümlelerini ekledi.

Son Güncelleme: 21.12.2019 00:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama sonuçları açıklandı!
Kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama sonuçları açıklandı!
Trabzon'da otomobil dereye uçtu; 1 Ölü
Trabzon'da otomobil dereye uçtu; 1 Ölü
Taşköprü'de arazi kavgası; 3 kişi hayatını kaybetti
Taşköprü'de arazi kavgası; 3 kişi hayatını kaybetti
Turiste hakaret eden taksiciye 4 bin 500 lira ceza
Turiste hakaret eden taksiciye 4 bin 500 lira ceza
Terkos Gölü'nde alabora olan kayıktaki 2 kişiden acı haber
Terkos Gölü'nde alabora olan kayıktaki 2 kişiden acı haber
Muğla'da otomobillerine kamyon çarpan karı-koca kazadan kurtulamadılar
Muğla'da otomobillerine kamyon çarpan karı-koca kazadan kurtulamadılar

Popüler Haberler

3’te 3 Tarih yarışması Prof. Dr. Tufan Gündüz kimdir? Prof. Dr. Tufan Gündüz hakkında bilgiler
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanı
Birgül Baltacı nerede kim kaçırdı? Gerçeğin Peşinde Birgül Baltacı olayı ne?
Aleyna Tilki Geberiyorum yorumu ile hayran bıraktı
Steam kış indirimi ile fiyatlar yarı yarıya düştü! Steam büyük kış indirimleri başladı!
Nöbetçi noter sorgulama: 21 Aralık 2019 hangi noterler nöbetçi?
2020 lüks inşaat maliyetleri belli oldu! İşte 2020 lüks inşaat maliyetleri
2020 Seat Leon tanıtım tarihi belli oldu
2020 İnşaat maliyetleri ne kadar oldu? 2020 Bina normal inşaat maliyet bedelleri
Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer yeni sezon kaç bölüm olacak?
2020 TYT YKS sınavlarına kaç gün kaldı?
QNB Finansbank IBAN No sorgulama işlemleri
Enes Batur yeni şarkısı Dolunay şarkısı nasıl, beğenildi mi? Reynmeni geçti mi, geçecek mi? Enes Batur Dolunay ne kadar izlendi?
Gelirsizlik belgesi nedir, ne işe yarar? Gelirsizlik belgesi nereden, nasıl alınır?
Gemide Filminde gerçek esrar mı kullanıldı? Yıllar sonra gelen itiraf!
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Bayaz Show ekranlara geri mi dönüyor?
2020 Şubat celp dönemi askerlik yerleri ve askerlik sınıfları ne zaman belli olacak? 2020 Şubat Celp Dönemi duyurusu
Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak? Beyaz Show ne zaman başlayacak?
Kanalların yayın akışları 21 Aralık Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Çukur Cumalisi öldü mü? Necip Memili’nin başka dizide mi rol alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.