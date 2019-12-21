İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı için son tahminler

Son günlerde Aralık ayı olmasına rağmen bahar havası yaşayan İstanbullular kar yağışının ne zaman başlayacağını ve havaların ne zaman soğuyacağını araştırıyor.

Hava sıcaklıkları ve karın ne zaman yağacağı konusundaki sorular hakkında Sözcü Meteoroloji Editörü Berk Cömert şu sözleri söyledi:

“Aralık ayı sıcaklık ortalamasına bakınca 8 buçuk dereceleri görüyoruz. Yarından sonra bir kaç derece daha artıyor sıcaklık. İstanbul, Kasım ayında da rekor kırdı. Bunun tabi bazı sonuçları da olacak.

Bu sonuçlar; hava sıcak gidiyor, kombiyi açmıyoruz gibi değil. Barajlardaki doluluk oranı gittikçe azalıyor. Son 15 günde yüzde 36'dan yüzde 34 buçuğa kadar indi. Bu hep böyle mi gidecek peki? Hayır, 1 hafta sonra havalar soğuyor.

İstanbul, Ocak ve Şubat aylarında yağış alıp, baraj doluluğunu sağlayan bir hava durumuna sahip. Türkiye'de Kasım’da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu haricinde sıcaklık ortalama seviyelerine yaklaşan yok. Hep mevsim normallerinin üzerinde. Genel olarak dünyada bir değişiklik var ve bu da küresel ısınmayla ilgili.

İlk karın bu haftalarda yağabileceğini düşünen Cömert, “Önümüzdeki hafta gelen soğuk hava sistemiyle beraber bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerine göre 24 Aralık'tan sonra gelecek soğuk hava sistemiyle beraber kar yağışı belirtileri başlıyor. Ufak bir basınç değişikliği bütün havayı etkileyebiliyor ancak Aralık ayının son haftası, Ocak ayının ilk haftası Türkiye'nin batısının gündeminde kar yağışı olacak.”

Sözlerinin devamına “Hafta sonuna kadar sıcaklıklar bir kaç derece artacak” diye devam eden Cömert, “Hava sıcaklıkları Ege'de Akdeniz'de 20 derecelere kadar çıkarken İstanbul'da da 18 dereceye kadar çıkabilir. Ancak cuma günü yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. Bununla beraber hafta sonu İstanbul ve çevrelerinde yağışlı bir hava hakim olacak. Sonrasında da soğuk hava dalgası geliyor” cümlelerini ekledi.