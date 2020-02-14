İstanbul’da kesilmiş saç satın alan yerler

Saç satma işi son dönemde oldukça yaygınlaşmış ve iyi ücretler kazanılan bir iş haline dönüşmüştür. İnsanlar sağlıklı ve istenilen uzunluktaki saçları bulmak için birçok yere başvuruyor. Sağlıklı ve uzun saça sahip olan insanlar ise saçlarını satabilecekleri en iyi ücreti veren yerleri merak ediyor. Kadın saçları uzun sürede uzadığından saçlarını satmak isteyen kadınlar saçlarını istedikleri fiyat satmak istiyor.

Son dönemde artan saç satma işinde doğal ve organik terimleri ortaya çıktı. Postiş, kahkül, kaynak ve çıt çıt gibi saç şekillerini yaptırmak isteyen kişiler artık doğal saçlar istiyor. Bunun sebebi ise hem doğal görünmek hem de sağlık açısından daha iyi olmasıdır. Saçını satmak isteyen kişiler bu işten ortalama 1500 TL kazanabiliyor. Bu fiyat kilo başı olarak hesaplanmaktadır. İstanbul’da saç satın alıp satan yerler bulunmaktadır.

Saçlarınızda aranacak kriterler

Saç alımı yapan yerler bazı noktalara dikkat ediyor. Saç için istedikleri bazı kriterler bulunmaktadır. Saç için aranan kriterler şu şekildedir:

Saçlarınız iyi bir görünüme sahipse fiyatı artar. Eğer saçınız boyalıysa fiyat düşecektir.

Saçların uzunluğu en önemli etkenlerden biridir. Saçınız ne kadar uzunsa fiyat o kadar artar. Kuaförler genelde en az 60 cm uzunluğunda saç ister.

Saçlarınızın ucundaki kırıklar fazla ise fiyat düşer. Çünkü uçları kırık bir saçınız varsa bu kırıkları almak için kesim yapılacak ve saçınızın boyutu kısalacaktır. Bu yüzden fiyat düşecektir.

Saç satın alırken kuaförlerin dikkat ettiği diğer bir kriter de renktir. Eğer saçlarınız boyalı değilse ve az bulunan, talep edilen bir saç rengine sahipseniz fiyat artacaktır. Siyah saç rengi daha az kazandırırken, sarı ve kahverengi tonlarında olan bir saç oldukça iyi kazandıracakır.

Saçımı satmak istiyorum diyenlere

Saçınızı satmak istiyorsunuz ancak ne yapacağınızı ve nereye gideceğinizi bilmiyorsanız sizin için birkaç önerimiz olacak. İlk olarak saç alımı yapan yerlerin sosyal medya hesaplarına bakın. Sosyal medyada verilen ilanları araştırın ve en uygun yeri seçin. Fiyatı size en uygun yeri bulduktan sonra iletişime geçin ve kargo yaparak alışverişi gerçekleştirin. Bulunduğunuz yerde saç alımı yapan yerler varsa buralara giderek yüz yüze konuşmakta fayda var. Ancak İstanbul dışında yaşıyorsanız saç alımı yapan kaliteli yerleri sizler için derledik.

İstanbul’da saç satabileceğiniz yerler

İstanbul şu anda saç alımı konusunda önde geliyor. Talebin fazla olması İstanbul’da bu işin daha fazla yapılmasını sağlıyor. Sizde saç satmak istiyorsanız kaliteli yerleri intenet veya sosyal medyadan bulabilir ve iletişime geçebilirsiniz. İstanbul’da saç alımı yapan kaliteli ve güvenilir yerleri sıraladık.

Paradise kuaför

Ukela Caddesi Yıldızay Apartmanı Numara: 24 A Kadıköy / İstanbul adresinde bulunmaktadır. İletişime geçmek isteyenler 0216 658 96 99 – 0532 434 00 arayabilir.

Long hair

Adres: Yeşilkent Mahallesi 34515 Esenler İstanbul. Telefon numarası: 0506 263 75

Alice bayan kuaförü

Adres bilgisi: Batı Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Okmen İş merkezi Daire No: 39 Pendik İstanbul

Telefon numarası: 0216 390 44

Kuaför Sabahat

Osmaniye Mahallesi Yeşil Su Sokak Numara: 18 Bakırköy İstanbul adresinde yer almaktadır. Telefon numarası: 0212 542 70

Baby Face kuaför

İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak Numara: 7 Kat Numarası: 2 Beyoğlu İstanbul

Telefon numarası: 0212 249 49 17

Nurettin Aydın

Adres: Suadiye Mahallesi Çolak İsmail Sokak Faikbey Apartmanı Numara: 2 Kadıköy İstanbul

Telefon: 0216 409

Nurettin Aydın’ın youtube kanalından yaptığı işlemleri inceleyebilirsiniz. Nurettin Aydın 50 ile 90 santim arasında olan saçlarını almaktadır.

Aytuğ Peruk

Şehit Muhtar Mahallesi Tarlabaşı Caddesi Numara: 28 Beyoğlu Taksim İstanbul adresinde yer almaktadır.

Telefon numarası 0212 253 – 0532 261

Prens Peruk

Tarlabaşı Bulvarı Numara: 24 Kasımpaşa Beyoğlu İstanbul adresinde yer alan Prens Peruk’un telefon numarası 0212 361 00 34’dür.

Platin Peruk Galerisi

Tarlabaşı Bulvarı Numara 134 Tepebaşı Beyoğlu İstanbul adresinde yer alan dükkanın telefonu 0212 235’dir.

İdil Peruk

Sakız Ağacı Caddesi Numara: 43 Sakız Ağacı Taksi Durağı Beyoğlu İstanbul’da yer almaktadır.

Telefon numarası 0212 244 64 26

Armağan Peruk

İstiklal Caddesi Halep Pasajı Daire: 89 Numara: 62 Hüseyin Ağa Mahallesi Taksim İstanbul yer alan Armağan Peruk’un telefonu 0212 243’dür.