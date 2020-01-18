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İstanbul'da metrobüs yangını! Şişli'de hareket halindeki metrobüs alev aldı.

İstanbul'un en sık kullanılan toplu taşıma aracı olan metrobüste yangın çıktı! İstanbul'da metrobüs yangını gündeme çeşitli görüntülerle aktarılırken, Şişli'de hareket halindeki metrobüsün alev alması metrobüs hattında aksaklıklara neden oldu.

18 Ocak 2020 Cumartesi 19:49
İstanbul'da metrobüs yangını! Şişli'de hareket halindeki metrobüs alev aldı.

İstanbul'un en yoğun ilçeierinden birisi olan Şişli'de korkutan bir olay yaşandı. Paylaşılan bilgilere göre Şişli'de hareket etmekte olan bir metrobüs henüz öğrenilemeyen bir sebeple aniden alev aldı. Motor kısmında gerçekleşen yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi intikal ederken, yolcular metrobüsten indirildiler. İtfaiye ekipleri ve İETT çalışanları ise metrobüsün motor kısmında çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale etmeye başladılar.

Ulaşımda Aksaklık

Metrobüsde çıkan yangın sebebiyle ulaşım hattı üzerinde geçici bir tıkanıklık yaşanırken, vatandaşlar olay anını cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yandında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İşte Şişli'de Metrobüs Yangınında Olay Anı:

 

Son Güncelleme: 18.01.2020 19:49
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