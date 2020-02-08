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İstanbul'da ulaşıma zam kararı açıklandı! 5 zam geliyor

Bugün İstanbullu vatandaşları ilgilendiren kritik bir haber gündemde yer aldı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından İstanbul'da ulaşıma zam kararı açıklandı! Uygulama kapsamında İstanbul'da ulaşım araçlarının kullanımına 5 zam uygulanacak.

08 Şubat 2020 Cumartesi 13:36
İstanbul'da ulaşıma zam kararı açıklandı! 5 zam geliyor

İstanbullu vatandaşların günlük yaşantısını yakından ilgilendiren bir haber bugün İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre İstanbul'da ulaşıma zam talebiyle özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 3.50 TL olarak güncellendi.

Karar Dün Alındı

İBB'ye bağlı olan AKOM tarafından, dün gerçekleştirilen toplantıda özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücretinin 3.50 TL'ye çıkarılması yönünde bir karar alındı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ise bu bilgiyi sosyal medya hesaplarından duyurdu. 3 senedir toplu taşıma ücretlerinin sabit tutulduğunu ifade eden esnaf temsilcileri, UKOME toplantısı esnasında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 oranında zam yapılmasını talep ettiklerini aktardılar. Toplantıda gerçekleştirilen oylama sonucunda zam kararı resmiyet kazanırken, İBB'de gerekli imzaların atılmasından sonra zammın uygulanmaya başlanacağı ifade edildi.

Son Güncelleme: 08.02.2020 13:36
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