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İstanbullulara güzel haber: Vapurlar 24 saat aktif olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın paylaştığı yeni bir açıklamayla İstanbullulara güzel haber verildi. İBB'nin aktardığı açıklamayla vapurlar 24 saat aktif olacak. Uygulamanın detayları bekleniyor.

28 Ocak 2020 Salı 02:31
İstanbullulara güzel haber: Vapurlar 24 saat aktif olacak

İstanbul'da vatandaşları sevindirecek güzel bir haber paylaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı son dakika açıklamasına göre metrolardaki 24 saat uygulamasına ek olarak vapurlar içinde 24 saat kesintisiz ulaşım planlamasının yapılacağı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Açıklaması

İBB'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre metro ile 24 saat ulaşım uygulamasının ardından vapurlarda da 24 saat ulaşım imkanının sağlanacağı öğrenilirken, meclis kararının verilmesinin ardından uygulamanın hayata geçirileceğinin altı çizildi. Uygulama sürecinin entegrasyonunun yapılmasıyla beraber, İstanbul'da ulaşımda deniz payının arttırılması sağlanacak.

Son Güncelleme: 28.01.2020 02:31
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