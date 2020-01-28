İstanbullulara güzel haber: Vapurlar 24 saat aktif olacak

İstanbul'da vatandaşları sevindirecek güzel bir haber paylaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı son dakika açıklamasına göre metrolardaki 24 saat uygulamasına ek olarak vapurlar içinde 24 saat kesintisiz ulaşım planlamasının yapılacağı öğrenildi.

İBB'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre metro ile 24 saat ulaşım uygulamasının ardından vapurlarda da 24 saat ulaşım imkanının sağlanacağı öğrenilirken, meclis kararının verilmesinin ardından uygulamanın hayata geçirileceğinin altı çizildi. Uygulama sürecinin entegrasyonunun yapılmasıyla beraber, İstanbul'da ulaşımda deniz payının arttırılması sağlanacak.