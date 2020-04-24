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İstiklal Marşı söyleme etkinliğine katıldı, maganda kurşunuyla yaralandı

Kocaeli'de 23 Nisan vesilesiyle balkonlardan İstiklal Marşı söyleme etkinliğine katılan bir vatandaş maganda kurşununa hedef oldu.

24 Nisan 2020 Cuma 10:21
İstiklal Marşı söyleme etkinliğine katıldı, maganda kurşunuyla yaralandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları vesilesiyle saat 09.00'da balkon ve pencelerine çıkarak İstiklal Marşı söyleme etkinliklerine Kocaeli'nin Darıca ilçesi de katıldı. İlçede yaşayan bir vatandaş İstklal Marşını söylerken silahla vuruldu.

Osmangazi Mahallesi Aşuroğlu Caddesinde meydana gelen olayda Yavuz sokakta bulunan bir binanın 3. katında yaşayan Havva Gülmez, evinin penceresine çıkarak etkinliğe katıldı. Gülmez İstiklal Marşı'nı söylediği sırada kim  tarafından atıldığı bilinmeyen bir mermiye vuruldu. 

Etkinliğe silahla katılmak isteyen bir magandanın kurşunan hedef olan Havva Gülez, omuzundan yaralandı. Acı içinde bağırarak yere yığılan kadın eşine vurulduğunu söyledi. Eşi Ethem Gülmez hemen sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Eve gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havva Gülmez, tedavi altına alındı. 
  
Havva Gülmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis Gülmez'i yaralayan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için arama çalışmaları başlattı.  
 

Anahtar Kelimeler:
DarıcaKocaeliİstiklal MarşıMaganda Kurşunu
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