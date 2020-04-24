İstiklal Marşı söyleme etkinliğine katıldı, maganda kurşunuyla yaralandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları vesilesiyle saat 09.00'da balkon ve pencelerine çıkarak İstiklal Marşı söyleme etkinliklerine Kocaeli'nin Darıca ilçesi de katıldı. İlçede yaşayan bir vatandaş İstklal Marşını söylerken silahla vuruldu.
Etkinliğe silahla katılmak isteyen bir magandanın kurşunan hedef olan Havva Gülez, omuzundan yaralandı. Acı içinde bağırarak yere yığılan kadın eşine vurulduğunu söyledi. Eşi Ethem Gülmez hemen sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Eve gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havva Gülmez, tedavi altına alındı.
Havva Gülmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis Gülmez'i yaralayan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için arama çalışmaları başlattı.